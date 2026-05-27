Группа спасателей вылетела на помощь жителям поселков, которым угрожает паводок. Фото: Служба спасения Якутии

Весенний ледоход в Якутии продолжается. Спасатели круглосуточно следят за обстановкой, запускают беспилотники и делают все возможное, чтобы минимизировать последствия большой воды. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

За минувшие сутки на реке Яна ледоход продвинулся на 458 километров. Вскрытие у поселка Усть-Куйга произошло 26 мая в сроки, близкие к среднемноголетним. Сейчас нижняя кромка ледохода находится у этого населенного пункта, уровень воды держится на отметке 848 сантиметров при критических 1309. Вскрытие у гидропоста Юбилейное в селе Казачье ожидается 28-29 мая.

На Лене в Жиганском районе лед за сутки прошел 90 километров и растянулся на 158 километров. Верхняя кромка ушла на 30 километров ниже поселка Жиганск, вода там поднялась до 1062 сантиметров при критическом пороге 1430. Вскрытие у Кюсюра прогнозируют на 29 мая.

Сложная ситуация сохраняется на Колыме. Ледоход практически замер, его протяженность составляет 347 километров. Однако спасатели предупреждают, что до конца недели уровень воды продолжит расти.

В поселке Зырянка взлетно-посадочная полоса аэропорта затоплена на 40 процентов, вода держится на отметке 614 сантиметров при критических 850. На Индигирке вскрытие у поселка Усть-Мома случилось 26 мая, на двое суток позже нормы. Вода там поднялась до 474 сантиметров, и до опасной черты в 600 сантиметров остается совсем немного. Ледоход за сутки прошел 290 километров, вскрытие у Белой Горы ожидается 28-29 мая.

Наиболее тревожные вести приходят с Алдана, где началась вторая волна половодья. В поселке Чагда уже подтоплены девять дворовых территорий, на которых проживают 23 человека, включая двоих детей. Ожидается дальнейший выход воды на пойму и подтопление низменных участков.

В Алданский и Усть-Майский районы из Якутска вылетела оперативная группа, усиленная спасателями и руководством экстренных служб. В составе - первый заместитель начальника Службы спасения Якутии Василий Тарский и заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения регионального главка МЧС полковник Семен Кугдаров. Вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России везет в зону бедствия 700 килограммов гуманитарного груза. Помощь направлена министерством по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики. Кроме того, в село Чагда доставят укомплектованный мобильный пункт временного размещения, рассчитанный на 30 человек, и полевую кухню.

Обстановка на Алдане ухудшается с каждым часом. Спасатели называют это явление «черной водой» - уровень поднимается из-за интенсивного таяния снега и мощного стока талых вод. К 27 мая вода в районе поселка Чагда достигла отметки 1638 сантиметров, что на 108 сантиметров выше критического порога.

В Эжанцах ситуация не легче - там зафиксировали 1158 сантиметров при критической отметке 1041, превышение составляет 117 сантиметров. Вода продолжает прибывать, и прогнозы пока неутешительные.

Для безопасного пропуска паводковых вод в обоих поселках развернут две группы спасателей Службы спасения республики. Ими руководят опытные специалисты Сарыал Гуляев и Айсентий Кириллин. Их задача - контролировать обстановку на месте, помогать людям и не допустить паники. Ситуация находится под постоянным мониторингом, все силы брошены на защиту населения.

Начальник регионального управления МЧС Павел Гарин подчеркнул, что спасатели продолжают берегоукрепительные работы, оказывают адресную помощь людям и ведут профилактику, а мониторинг гидрологической обстановки обеспечивают беспилотные авиационные системы.

