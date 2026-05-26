В Якутске стартовал фестиваль современного искусства «Полюс. Золотой сезон»

С 25 по 31 мая в Якутске проходит фестиваль современного искусства «Полюс. Золотой сезон».

За 7 дней фестиваля жителей и гостей Якутска ожидают около 40 мероприятий: 11 спектаклей, более 20 творческих встреч, обсуждений, лекций и мастер-классов, а также 4 мероприятия кинопрограммы.

- Фестиваль «Полюс. Золотой сезон» - это место встречи опыта и смелости, традиций и авангарда. В Год культуры в Якутии мы создаем пространство, где признанные мастера и молодые таланты говорят на одном языке. Это возможность для зрителя открыть новый театр, а для артистов - обрести голос и единомышленников, - отметил вице президент компании «Полюс» по работе с государственными органами Сергей Журавлёв.

Победителям конкурса «Полюс. Золотой сезон» посвящен отдельный блок театральной программы. 28 мая состоится показ социальной драмы Николая Коляды «Мурлин Мурло» Иркутского театра внутренней практики и спектакля «Гамлет. Сны» Якутского инклюзивного театра «Алгыс». 30 мая Хабаровский независимый «Театр После» представит спектакль «История одного письма». Завершится этот блок 31 мая спектаклем «Лики Олонхо» Арктического государственного университета искусств, культуры и креативных индустрий.

Также в театральную программу войдут вечер современной хореографии «ИНТРО» с участием артистов Мариинского театра и Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, творческая встреча с актрисой, худруком и директором Театра на Таганке Ириной Апексимовой, концерт «Осторожно. Высоцкий Live» музыкального коллектива «Таганки» - ВИА «Кама», спектакль Театра на Таганке «Варшавская мелодия», спектакль-концерт «Хорошие песни» Александры Урсуляк, спектакль-перформанс «Евгений Онегин. Ей-богу, сцена из романа!» заслуженной артистки России Елены Морозовой. Финальным аккордом театральной программы станет выступление актрисы Виктории Толстогановой, которая прочтет повесть Элинор Портер «Поллианна» в сопровождении симфонического оркестра Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия).

Наряду с показами для широкой публики на фестивале «Полюс. Золотой сезон» развернется насыщенная профессиональная программа. В ней примут участие труппы театров - победителей конкурса и молодые специалисты из регионов Сибири и Дальнего Востока, отобранные в ходе открытого приема заявок. Мероприятие сочетает глубокое погружение в культурные практики Якутии с изучением общероссийских трендов.

Участников ждут встреча с экс-примой Мариинского театра Дарьей Павленко и худруком балетной труппы МАМТ Максимом Севагиным, мастер-класс Надежды Варламовой-Надикан «Медитация под звуки хомуса, бубна, голоса», лекция Сарданы Саввиной о феномене якутского кинематографа, лекция Владислава Левочкина, директора Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) имени Д. К. Сивцева - Суоруна Омоллоона, о способах привлекать зрителя, спонсора и партнера в современном театре. Своим опытом поделятся федеральные эксперты: Екатерина Шорина расскажет о работе технической команды театральных фестивалей, Диляра Нургаязова - о PR в театре, Кристина Матвиенко прочтет цикл лекций о творчестве Бориса Юхананова, Дмитрия Волкострелова и практике социально ангажированного театра. Программа также включает лекции Анастасии Паукер о новом поколении режиссуры и Анны Шавгаровой о «Современнике» и Театре на Таганке в 1950 - 1970-х годах.

Практическую часть составят мастер-классы Олега Сапиро по интеграции упражнений по импровизации в репетиционный процесс, интенсив Елены Морозовой по авторской методике «Телозвукэмоция», а также трехдневный курс Дмитрия Сердюка.

Параллельно с профессиональной и театральной частями пройдет кинопрограмма, полностью посвященная якутскому кинематографу. Куратором выступит режиссер, кинокритик и креативный продюсер Никита Карцев. Он представит ретроспективу кино Республики Саха за последние 30 лет. В кинотеатре «Центральный» будут показаны фильм Степана Бурнашева «Проклятая земля. Рок», премьера фильма знаменитого якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Прозрачные земли» (2025) и дебютная картина Инги Шепелевой «Белый пароход» (2024).