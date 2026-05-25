В Якутии продолжается активная фаза весеннего ледохода. Спасатели ведут непрерывный мониторинг с помощью беспилотников. На реке Лене в Кобяйском и Жиганском районах нижняя кромка ледохода находится в 30 километрах ниже Жиганска. Уровень воды там - 954 сантиметра при критической отметке 1000. Верхняя кромка - в 80 километрах ниже Сангар. За сутки лед продвинулся на 30 километров. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На Колыме у Среднеколымска уровень воды упал до 677 сантиметров. Взлетно-посадочная полоса аэропорта Зырянка полностью освободилась от воды. Но самая тревожная ситуация на Алдане. У города Томмот вода поднялась до 813 сантиметров. В ближайшие сутки прогнозируют подъем до 840. При такой отметке подтопит четыре дворовые территории. Там живут 13 человек, включая одного ребенка. Пункт временного размещения развернули в школе №8.

«В населенном пункте Чагда при уровне 1650 сантиметров под подтопление попадают 18 дворовых территорий. Пункт временного размещения развернут на базе администрации села», - сообщил первый заместитель главы Алданского района Расиль Халиуллин.

Спасатели продолжают берегоукрепительные работы. Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности и следить за сообщениями экстренных служб. Технику из нижней части Чагды уже переместили на возвышенность. Оперативные службы работают в усиленном режиме.