Фото: Андрей Николаев

Сначала - мировая сцена в Македонии, титул «Юная Мисс Вселенная», овации после игры на хомусе и флаг Якутии в руках. Теперь - съемочная площадка и роль юной Алены Апиной (экс-солистка группы «Комбинация»). Для школьницы из Якутска Арины Ауловой этот год изменил почти все. Но сама она признается: сложнее всего не выступать перед сотнями зрителей, а успевать между репетициями решать контрольные по математике. Журналисты «Комсомольской правды» - Якутия» поговорили с мамой Арины и узнали, как девочка все успевает и кем видит себя в будущем.

Фото предоставлено семьей Арины

НОВАЯ ЖИЗНЬ

После конкурса в Скопье имя Арины Ауловой впервые прозвучало далеко за пределами Якутии. На международном конкурсе моды и таланта Young Universe Beauty-2025 14-летняя школьница из Якутска, представлявшая Россию, завоевала титул «Юная Мисс Вселенная».

Но победа стала для нее не финалом, а началом новой жизни. Сегодня Арина продолжает участвовать в показах и конкурсах, а еще делает первые шаги в киноиндустрии. Совсем скоро зрители увидят ее в музыкальном клипе Сергея Арутюнова, где она исполнит роль юной Алены Апиной.

За титулами, съемками и вспышками камер - жизнь обычной школьницы: контрольные по математике, уроки в дороге и постоянная нехватка времени.

ВСЕ КАЗАЛОСЬ ИГРОЙ

Мама Арины Наталья рассказывает, что любовь к сцене у дочери проявилась очень рано.

- Арина с детства была очень артистичной и активной девочкой. Лет с трех она обожала танцевать, петь, устраивать дома импровизированные концерты, - вспоминает в разговоре с «КП» - Якутия» Наталья Аулова. - Детство у нее было обычное: садик, потом школа, прогулки, поездки на море.

В модельную сферу семья попала почти случайно. Когда Арине было около пяти лет, знакомые предложили попробовать пройти кастинг в детское модельное агентство.

- Ей сразу понравилась атмосфера, сцена, показы. Сначала были небольшие мероприятия в городе, потом региональные конкурсы. Постепенно это стало чем-то большим, - рассказывает мама.

Сама Арина признается: сначала она очень стеснялась.

- Все началось с фотосессии для портфолио. Мне тогда было пять или шесть лет. Я очень волновалась, но потом поняла, что это весело. А когда впервые вышла на сцену на конкурсе, у меня так сильно забилось сердце. Мне понравилось чувство, когда зрители смотрят на меня, - говорит «КП» - Якутия» Арина Аулова.

Со временем увлечение превратилось в серьезную работу. Девочка самостоятельно репетировала походку перед зеркалом, пересматривала показы и училась держаться на сцене.

- Я поняла, что она относится к этому не как к игре, а серьезно. Она очень упертая в хорошем смысле, - говорит Наталья.

Фото предоставлено семьей Арины

ФЛАГ ЯКУТИИ И ХОМУС НА МИРОВОЙ СЦЕНЕ

На конкурсе Young Universe Beauty-2025 Арина запомнилась жюри не только яркими выходами. Во время спортивного дефиле она неожиданно развернула флаг Якутии, а на выходе в национальном костюме от известного якутского дизайнера Августины Филипповой сыграла на хомусе. Для многих зрителей именно этот момент стал самым неожиданным и эмоциональным эпизодом конкурса.

Публика тепло встретила участницу из России, а жюри отметило не только ее сценическую подготовку, но и умение представить культуру своего народа.

Победа Арины стала настоящим событием для Якутии. Многие жители республики признавались, что особенно гордились тем, как юная якутянка представила свою культуру на международной сцене.

Фото предоставлено семьей Арины

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ В ДОРОГЕ

После конкурса жизнь семьи заметно изменилась. По словам мамы Арины, график у дочери стал намного плотнее: постоянные репетиции, съемки, поездки и показы.

- Младший брат иногда скучает по ней. Но дома мы не делаем из Арины звезду - она остается просто дочкой, - говорит Наталья.

Главной сложностью стало совмещение учебы и насыщенной творческой жизни.

- Иногда на неделе контрольная по математике, потом репетиция, потом съемка, - рассказывает Арина. - Бывает тяжело, но мама и учителя помогают все распределять.

Домашние задания девочке нередко приходится делать прямо в дороге.

- Иногда уроки - в машине или гостинице. Но я не жалуюсь, мне это нравится, - улыбается она.

В семье действует строгое правило: если начинают страдать оценки, проекты временно приостанавливаются. Пока, по словам мамы, Арина справляется: учится на твердые четверки и пятерки.

ОТ ПОДИУМА К СЪЕМОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Новым этапом в жизни юной модели стали съемки музыкального клипа. Приглашение поступило после того, как кастинг-директор увидел Арину на конкурсах.

- Сказали, что нужна девочка для образа юной версии героини. Мне сразу стало интересно, - рассказывает она.

В клипе Арина появится в образе юной Алены Апиной. Для школьницы это оказался совершенно новый опыт.

- Я старалась показать характер и энергию героини. Для меня это как маленькое кино, - говорит Арина.

Сейчас девочка признается: ей одинаково интересны и моделинг, и кино.

- Если предложат хорошую роль, я бы хотела попробовать себя как актриса, - говорит она.

ГЛАВНОЕ - ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ

Несмотря на международный титул, популярность и съемки, родители стараются сохранить для дочери обычную жизнь. Без звездной болезни, громких требований и ощущения исключительности. Возможно, именно это и помогает Арине оставаться искренней - девочкой, которая одновременно может блистать на международной сцене и переживать перед школьной контрольной.

Пока мир моды только запоминает имя Арины Ауловой, дома ее по-прежнему ждут школьные уроки, семья и обычная жизнь. Просто теперь между контрольными по математике - международные конкурсы, съемочные площадки и аплодисменты зрителей. И, возможно, именно так начинается большая история: с флага Якутии на мировой сцене, хомуса в руках и мечты, в которую однажды поверила маленькая девочка из Якутска.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru