Взлетная полоса в воде: Якутские гидрологи дали прогноз вскрытия рек в Якутии. Фото: оперштаб Якутии

На брифинге в Якутске начальник местного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Людмила Мурашко рассказала о текущей паводковой обстановке в республике. Активная фаза ледохода на реке Лене уже прошла центральные и заречные районы и смещается на север. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По состоянию на 23 мая основные подвижки льда фиксировались на территории Кобяйского района. Днем 22 мая у поселка Сангар был зафиксирован максимальный уровень воды, при этом ледоход носит редкий характер. В то же время первые подвижки льда уже начались в Жиганском улусе. Ожидается, что непосредственное начало ледохода в районе Жиганска придется на 24-25 мая.

Спикер оценила гидрологическую ситуацию в целом как спокойную, однако обратила внимание на риски в бассейне реки Колымы. Там прогнозируется образование заторных явлений. У поселка Зырянка Верхнеколымского района уже наблюдается ледовый затор ниже гидрологического поста. При ухудшении обстановки возможно превышение опасных отметок воды - уже сейчас подтоплена взлетно-посадочная полоса местного аэропорта. Ниже по течению, у города Среднеколымск, со 22 мая отмечаются подвижки льда при низких уровнях воды. Вскрытие реки в этом районе ожидается 25-26 мая, что соответствует среднемноголетним срокам.

На реке Яна у городов Верхоянск и Батагай (Верхоянский район), а также на Индигирке у поселков Усть-Нера (Оймяконский район) и Хонуу (Момский район) начало ледохода прогнозируется на 24-26 мая. Эти даты также близки к климатической норме. На сегодняшний момент подвижки льда уже наблюдаются у Верхоянска. В ближайшие дни ожидается одновременное активное развитие весеннего половодья в бассейне Яны, а также в верхнем и среднем течении Индигирки.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru