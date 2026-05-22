Не исключено, что мужчина блуждает где-то в лесу. Фото: Служба спасения Якутии

57-летнего мужчину разыскивают в Вилюйском районе. Эта история не похожа на остальные тем, что пропал он в лесу местности Харандаас еще 6 мая, а активные поиски с привлечением профильных специалистов начались лишь 20 мая. «Комсомольская правда» - Якутия» собрала все, что известно об этой истории.

Пропажа мужчины в районе Долины Смерти в Якутии 22 мая 2026 года: что известно

Все началось с того, что трое мужчин еще 5 мая отправились в местность Харандаас (35 километров от Вилюйска). Это историческое поселение в Вилюйском районе, расположенное рядом с аномальной зоной - Долиной Смерти. В Якутии два поселения Харандаас - 18 века и 16-17 веков. Первое расположено в 4 км вниз от устья реки Чабыды по Вилюю (на правой стороне второй надпойменной террасы). Второе - на правом берегу реки Вилюй, в 3 км от устья реки Чабыда внизу по течению.

По предварительной информации, мужчины отправились на отдых. Возможно, на охоту. В регионе как раз с 27 апреля стартовал сезон охоты на уток. По информации Службы спасения Якутии, 6 мая 57-летний пропавший пошел в лес, но оттуда так и не вернулся.

- В Службу спасения семья обратилась только 20 мая, тогда же и начались поиски. Нам не сообщали, проводился ли самостоятельный поиск ранее, - сообщили «КП» - Якутия» в Службе спасения Якутии.

Поиски пропавшего мужчины в районе Долины Смерти в Якутии 22 мая 2026 года

20 мая на поиски выехали трое сотрудников полиции и четверо родственников исчезнувшего. Пока никаких результатов поиска нет. 22 мая к поискам присоединились четверо спасателей Верхневилюйского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии.

К слову, это далеко не первый случай исчезновения людей в лесах Якутии. Обычно поиски поначалу организовывают родственники и близкие пропавших. Они сами осматривают местность, а если попытки найти человека не увенчаются успехом - обращаются к спасателям.

Не исключено, что и в этом случае родные сами начали поиск. Нередки случаи, когда люди самостоятельно возвращались к населенным пунктам. Это происходило и через недели после исчезновения. Все это время пропавшие искали дорогу, питаясь всем, что найдут в лесу.

Причины пропажи мужчины в районе Долины Смерти в Якутии 22 мая 2026 года

Пока обсуждается несколько вариантов, что могло произойти с пропавшим. Основная версия исчезновения - мужчина заблудился в лесу и не может найти обратную дорогу, плутая и запутываясь еще больше.

Могло произойти и страшное - приступ или же травма, из-за которых мужчина находится в уязвимом положении и не может сам выбраться из леса. Местность не очень густо заселена. На огромную территорию всего несколько маленьких населенных пунктов. В основном же - леса, реки и озера. Поэтому встретить случайного человека, который мог бы помочь выбраться - шанс один на миллион.

В Сети также рассматривают более мистическую версию исчезновения. Якобы пропавший мог исчезнуть из-за влияния аномальной зоны - Долины Смерти, расположенной к северу от Верхневилюйского водохранилища. Но от места исчезновения до того же водохранилища по меньшей мере 700 километров.

Что известно о Долине Смерти в Якутии, где пропал мужчина 22 мая 2026 года

Долина Смерти (Өлүү Чөркөчүөх) - это мифическая аномальная зона. Городская легенда, появившаяся во второй половине 19 века (после экспедиции Сибирского отдела Русского географического общества под руководством Ричарда Маака). Согласно легенде, в Долине Смерти есть некие огромные металлические "котлы" красного цвета. Внутри несколько помещений, которые погружаются в вечную мерзлоту. Местные жители рассказывали, что охотники, переночевавшие в "котлах" неожиданно заболевали и вскоре умирали от неизвестного недуга.

Чтобы изучить аномальную зону, ученые несколько раз выезжали на место. В 2006 году чешский криптозоолог Иван Макерли посетил Якутию и сообщил, что Долиной Смерти можно назвать целую цепочку аномальных мест по реке Вилюй. Повторились экспедиции в 2008, 2011 годах, но найти "котлы" никто так и не смог.