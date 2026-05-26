С 15 мая родители Якутии могут подавать заявления на путевки в детские оздоровительные лагеря на лето 2026 года. Запись будет проходить через единый портал, а для тех, у кого возникнут вопросы, работает специальная горячая линия. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Запись ребенка в лагерь в Якутии в 2026 году

Заявления принимают на официальном сайте. Для этого нужно авторизоваться на Госуслугах, выбрать смену и лагерь, подходящие по датам и направлению и заполнить все данные - себя и ребенка. Как правило, вся информация о вас подтянется автоматически, и ее нужно будет только проверить.

Первая смена в лагерях Якутии в 2026 году

Для выбора смены нужно зайти на портал, в строке поиска написать «ЛДП Планета детства», выбрать нужный лагерь из списка и нажать кнопку «Перейти». После этого откроются доступные смены.

Первая смена пройдет с 1 июня по 26 июня. В нее входят три профиля: социально-педагогический «Следуй за мечтой» для детей 13-17 лет, технический «Инженерные каникулы» для ребят 10-14 лет и творческий «Планета детства» для возрастов от 8 до 17 лет.

Вторая смена в лагерях Якутии в 2026 году

Вторая смена, с 29 июня по 22 июля, предлагает языковую программу «Языковая школа» с изучением английского для детей от 8 до 17 лет.

Телефон горячей линии по записи в лагеря Якутии: 8 (4112) 318-220.

При выборе путевки важно не попасться на уловки мошенников. Участились случаи обмана на рынке детских путевок, предупреждает Минпросвещения. Родителям советуют сперва изучить официальный реестр лагерей на портале детскийотдых.рф, затем перейти на сайт конкретного лагеря, почитать отзывы и сверить контакты. При сомнениях можно позвонить на федеральную горячую линию 8 (800) 250-28-90. Пользуйтесь только официальными источниками.