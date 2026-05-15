Кворум в онлайне и эмодзи, как голосование: Верховный суд отменил решение депутатов в Якутии о проведении досрочных выборов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Громким скандалом с элементами фарса обернулась попытка городского Совета депутатов городского поселения «Город Олекминск» назначить досрочные выборы главы города. Верховный суд республики признал: народные избранники собирались в онлайне, не глядя друг на друга, считали голоса по эмодзи и потеряли половину состава по дороге. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

НИ ЗВУКА, НИ ЛИЦА

Все началось с того, что в октябре 2025 года Сергей Щебляков покинул пост главы Олекминска. А 28 октября депутаты Городского совета Олекминска собрались на 23-ю сессию. Да не в мэрии, как у людей, а кто где: четверо, судя по протоколу, «присутствовали» через видеосвязь, но... не включали ни камеры, ни микрофон.

Тем не менее, председательствующая зафиксировала в явочном листе 12 «живых» депутатов. Вроде бы кворум есть. Но не тут-то было.

«МЕРТВЫЕ ДУШИ» и «СЛУЧАЙНЫЙ» ЧИНОВНИК

В ходе судебного разбирательства выяснилась шокирующая деталь: как минимум двое депутатов из списка понятия не имели, что уже успели «проголосовать».

Депутат П. 30 октября написал официальное заявление в администрацию города: «28 октября меня в городе не было. Подключиться к ВКС я технически не смог. Ни за какие выборы я не голосовал!» Однако в протоколе сессии напротив фамилии П. гордо красовалось слово «воздержался». Волшебство, да и только.

Второй момент. В заседании участвовал некий Романенко П.В. Проблема в том, что за 19 дней до этого (9 октября) указом главы Якутии он был назначен... временно исполняющим полномочия главы города Олекминска. По закону, надев мантийку градоначальника, депутатский значок нужно сдавать.

- Он написал заявление о сложении полномочий еще до сессии, - пояснили в суде. - Но его голос все равно почему-то учли как присутствующего на заседании, хотя он не голосовал.

Получается, кворум считали с учетом человека, который уже и.о. главы?

ПОДНИМИТЕ СВОИ РУКИ... ЭМОДЗИ

Но самое веселое ждало юристов впереди. Когда дошло до самого главного - назначения выборов главы (вопрос №3), депутаты начали «голосовать».

Трое удаленных (М., П. и А.) нажимали кнопки в приложении. Причем один из них, депутат М., использовал для волеизъявления функцию «поднятие руки» - по сути, «эмодзи» в виде раскрытой ладони.

Регламент Горсовета четко говорит: голосовать можно только реально поднятой рукой или удостоверением. Эмодзи в мессенджере - это не голосование, это обмен смайликами в чате. В итоге суд посчитал: на заседании 28 октября реально присутствовало не 12, а максимум 8 депутатов (которые пришли на сессию очно). Всего в совете 17 депутатов. А для принятия решения о выборах нужно не менее 50%. Суд признал: решение о назначении выборов на 25 января 2026 года - незаконно.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru