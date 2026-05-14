Деньги возвращали в казну, а собак - на улицу: в поселке Якутии построят приют после десятков нападений псов на людей

Управление ветеринарии обязали построить приют для собак

Жители поселка Усть-Нера в Оймяконье устали бояться. Обычный выход в магазин или прогулка ребенка из школы превратились в игру в русскую рулетку. Стаи бродячих псов чувствуют себя полноправными хозяевами улиц, а люди вынуждены ходить с оглядкой, прижимаясь к заборам.

Цифры пугают больше лая за спиной. За 2024 год в местную больницу обратились 19 человек, покусанных бездомными животными. Десять из них - дети. За 2025 год статистика не сильно лучше - еще 11 пострадавших, и снова большинство - дети.

Прокуратура завалила суды исками, чтобы выбить компенсацию для пострадавших. Людям выплачивают моральный вред, но легче от этого не становится, ведь завтра клыки бродячей стаи может почувствовать на себе кто угодно.

Району ежегодно выделяют деньги на отлов бродячих животных. В 2025 году, например, пришла сумма в 197 тысяч рублей. Но эти деньги вернули обратно в казну. Причина – местные власти не смогли заключить соглашения с поселениями.

Все это время в Усть-Нере работал лишь пункт временной передержки. Но это, скорее, перевалочный пункт, а не дом для собак. Полноценного приюта, где животных можно содержать постоянно, кормить и лечить, в районе не существует.

КТО КРАЙНИЙ?

Когда терпение лопнуло, в суд пошли против управления ветеринарии, минфина и местной администрации. Судом, в качестве заинтересованного лица также была привлечена администрация Оймяконского улуса. И тут начался настоящий пинг-понг.

В Управлении ветеринарии сказали, что формирование сведений для субвенций относится к их компетенции, на распоряжается деньгами минфин. Финансисты парировали - с 2026 года все полномочия были переданы управлению ветеринарии, поэтому это их зона ответственности.

Представители администрации поселка и района и вовсе на заседание не пришли.

- Администрация поселка Усть-Нера и администрация Оймяконского улуса в суд не явились, причины неявки не сообщили, ходатайств об отложении не заявляли. При этом от администрации Оймяконского улуса поступил письменный отзыв об удовлетворении иска, - рассказали в пресс-службе судов Якутии.

Суд, изучив гору бумаг, принял решение. Он обязал управление ветеринарии республики обеспечить создание нормального приюта в Усть-Нере. На все про все дали два года со дня вступления решения в силу.

С одной стороны, это победа – а поселке появится приют, а на улицах станет безопасней. С другой - два года для жителей, которые прямо сейчас боятся отпускать детей на улицу, это вечность. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

