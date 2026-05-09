Утро 9 Мая на площади Победы в Якутске началось с трогательной картины. Волонтеры встречали каждого пришедшего и бережно повязывали георгиевские ленты. Черно-оранжевая волна быстро заполнила площадь - жители шли к монументу Воинам-победителям целыми семьями, с детьми на плечах и портретами дедов в руках.

Рядом с горожанами встали в строй сотрудники силовых структур, кадеты и военные. Плечом к плечу - как когда-то их деды и прадеды. К празднику вместе с супругой присоединился глава Якутии Айсен Николаев, а также глава города Евгений Григорьев.

Под торжественную речь ведущего о великих сражениях, решивших судьбу всего человечества, над площадью прогремел залп - тот самый звук, от которого замирает сердце и наворачиваются слезы. Прозвучали гимны России и Якутии, началась церемония возложения.

- Горячо и сердечно поздравляю вас с 81-й годовщиной Великой Победы. В этот священный день мы склоняем головы в глубокой благодарности перед теми, кто ценой своей жизни спас мир от фашизма. Безмерно гордимся каждым, кто с оружием в руках защищал нашу родину на полях сражений, кто приближал Победу своим самоотверженным трудом здесь, в тылу. Мы делаем все, чтобы сохранить память об их подвиге в веках, - обратился к собравшимся Айсен Николаев.

Глава республики напомнил и о важном историческом решении. Алдану присвоено звание «Город трудовой доблести». За этим статусом - судьбы тысяч якутян, ковавших Победу в условиях северных рудников и производств.

Дальше слово взял ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Павлов. Его голос звучал негромко, но каждая фраза отдавалась эхом по площади.

- Сегодня мы провожаем 81-ю годовщину Великой Отечественной войны. Наша республика потеряла 38 тысяч якутян. Мы постарались для Великой Победы. Наши воины служили во всех родах войск, сражались с врагом. Память о них не должна быть забыта. Это обязанность настоящих и будущих поколений, - сказал Кирилл Павлов.

А в полдень начался парад. Подполковник Владимир Леоненко скомандовал - и по площади чеканным шагом пошли колонны. Когда стих последний шаг военных, на смену параду пришло другое, не менее величественное зрелище - шествие «Бессмертного полка». Тысячи портретов, тысячи судеб, одна на всех Победа.

АЭРОПОРТ ЯКУТСКА ЗАПЕЛ

Праздник в столице республики гремел не только на главной площади. В аэропорту «Якутск» обычное ожидание багажа для пассажиров рейса «Шереметьево - Якутск» неожиданно превратилось в концерт, от которого у всех присутствующих пошли мурашки.

Прямо в зале прилета зазвучали профессиональные голоса - это артисты Симфонического хора Филармонии Якутии имени Г. М. Кривошапко решили поздравить земляков с Днем Победы сразу после посадки. Коллектив только что вернулся из Москвы, где с честью представил республику на престижном XXV Московском Пасхальном фестивале. И, несмотря на усталость после перелета, устроил спонтанный флешмоб.

Легендарные «Смуглянка» и «День Победы» зазвучали под сводами терминала - и пассажиры, только что сошедшие с трапа, замерли. Кто-то подпевал, кто-то снимал на телефон, у кого-то на глазах блестели слезы.

ПРАЗДНИК НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

Но День Победы в Якутске - это не только парад и торжественные речи. Праздник продолжит звучать, петь и кружиться в танце до самого вечера. Площадь Победы, едва успев принять военные колонны и «Бессмертный полк», превратилась в огромную сценическую площадку.

В программе - «Вальс Победы», когда десятки пар закружатся в такт мелодиям военных лет. Тому самому вальсу, под который когда-то наши деды и бабушки встречали май 1945-го. На сцену выйдут творческие коллективы города, Студенты и сотрудники МВД.

ЧАЙ С ФРОНТОВИКАМИ

Пока в столице республики парадные колонны чеканили шаг, в районах Якутии праздничное утро началось с теплой, почти домашней традиции. В Нерюнгри ветеранов пригласили на душевное чаепитие в районную администрацию.

Врио главы района Максим Терещенко и глава города Илья Гудошник встречали фронтовиков и тружеников тыла лично. За чашкой горячего чая ветераны делились воспоминаниями, пели любимые песни военных лет и обсуждали то, чем сегодня живет Якутия. Говорили и о радостном, и о печальном - ведь память в этот день звучит пронзительнее обычного.

- Если есть необходимость, приходите в любой день после праздника. Двери моего кабинета всегда открыты для вас, - пообещал ветеранам Максим Терещенко.

УТРО С ЧЕЛОВЕКОМ-ЛЕГЕНДОЙ

А в Вилюйске 9 Мая началось со встречи с живой легендой - участником Великой Отечественной войны Николаем Ивановичем Афанасьевым. И это тот случай, когда слово «легенда» - чистая правда.

Николай Иванович ушел на фронт в 1943-м сразу после педучилища. А вернувшись в 1947-м, посвятил педагогике всю оставшуюся жизнь. Полвека в образовании, из них 46 лет - бессменным директором Борогонской средней школы. Народный учитель Якутии, Заслуженный учитель РСФСР, Почетный гражданин республики - регалии можно перечислять долго. Но главное, что за этими званиями стоят тысячи учеников и целая жизнь, отданная детям.

Глава Вилюйского улуса Сергей Винокуров и глава города Ян Попов пришли к ветерану не одни - вместе с ними в гости к Николаю Ивановичу пришли школьники, общественники и просто неравнодушные жители. Для него звучали патриотические песни и искренние слова благодарности, а творческие коллективы устроили маленький концерт.

Но больше всего тронула речь самого ветерана. Он не говорил о прошлом - он думал о будущем.

- Будьте полезны своей стране, трудитесь во благо будущего и всегда думайте о завтрашнем дне, - обратился Николай Иванович к молодежи. И поблагодарил собравшихся за память, которая, пожалуй, для поколения Победителей дороже любых подарков.

Вилюйск также присоединился к Всероссийской акции «Бессмертный полк». Жители прошли колонной с портретами Героев в руках по главным улицам города.

