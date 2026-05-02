Стало известно, какие улицы перекроют в Якутске 6, 7, 9 и 10 мая 2026 года Фото: Ольга ЮШКОВА.

В республиканской столице в дни проведения мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы, временно ограничат движение транспорта. Так, перекрытия дорог в Якутске запланированы на 6, 7, 9 и 10 мая 2026 года. Рассказываем, где и когда будет затруднен проезд для транспорта.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕЗДА В ЯКУТСКЕ 6 МАЯ 2026 ГОДА

Первые ограничения проезда в Якутске 6 мая введут днем. Временное перекрытие дорог будет действовать с 11:30 до 14:00. В этот период движение транспорта остановят на следующих улицах:

- улица Аржакова (от Кирова до Чернышевского);

- улица Чернышевского (от Аржакова до Ярославского);

- улица Хабарова (от Ярославского до Богатырева).

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В ЯКУТСКЕ 7 МАЯ 2026

Жителям и гостям столицы республики важно знать, какие улицы перекроют в Якутске 7 мая 2026 года. В этот день ограничения будут действовать в вечернее время - с 19:00 до 23:00. Под ограничения попадают:

- улица Хабарова (от Чиряева до Богатырева);

- улица Богатырева (от Хабарова до Губина);

- улица Набережная Романа Дмитриева (от Хабарова до улицы Ларионова).

ПЕРЕКРЫТИЕ ДОРОГ В ЯКУТСКЕ 9 МАЯ 2026

Наиболее масштабное перекрытие дорог в Якутске 9 мая 2026 запланировано на главный день празднования. Ограничения в День Победы будут действовать в два временных промежутка.

С 08:00 до 23:00 движение будет остановлено на следующих участках:

- улица Хабарова (от Чиряева до Богатырева);

- улица Богатырева (от Хабарова до Губина);

- улица Богдана Чижика (от Богатырева до Попова);

- улица Бестужева-Марлинского (от Чижика до Попова);

- улица Набережная Романа Дмитриева (от Хабарова до улицы Ларионова).

Второй этап перекрытия дорог в Якутске 9 мая 2026 продлится с 11:00 до 16:00 и затронет дополнительные магистрали:

- улица Ярославского (от Курашова до Хабарова);

- улица Хабарова (от Ярославского до Чиряева);

- проспект Ленина (от Дзержинского до Хабарова);

- улица Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллона (от Хабарова до Ларионова);

- улица Чиряева (от Дзержинского до Хабарова);

- улица Губина (от Чиряева до Попова);

- улица Богатырева (от Дзержинского до Губина).

Перекрытие дорог в Якутске 9 мая 2026 продлится практически весь день, поэтому водителей просят планировать поездки заблаговременно.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ В ЯКУТСКЕ 10 МАЯ

Центр Якутска перекроют 10 мая в связи с проведением легкоатлетического забега наследников Победы «Помним! Гордимся! Благодарим!». Перекрытие будет действовать с 08:30 до 14:00. В этот период движение закроют на центральных улицах города:

- проспект Ленина на участке от улицы Хабарова до улицы Каландаришвили;

- улица Октябрьская на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Ярославского;

- улица Кирова на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Ярославского;

- улица Аммосова на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Ярославского;

- улица Короленко на участке от улицы Орджоникидзе до проспекта Ленина;

- улица Курашова на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Ярославского;

- улица Дзержинского на участке от улицы Чиряева до проспекта Ленина.

Планируйте свой маршрут заранее, учитывая все перекрытия, будьте внимательны за рулем и соблюдайте требования временных дорожных знаков.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru