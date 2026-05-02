Фото: Ольга ЮШКОВА.
В республиканской столице в дни проведения мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы, временно ограничат движение транспорта. Так, перекрытия дорог в Якутске запланированы на 6, 7, 9 и 10 мая 2026 года. Рассказываем, где и когда будет затруднен проезд для транспорта.
Первые ограничения проезда в Якутске 6 мая введут днем. Временное перекрытие дорог будет действовать с 11:30 до 14:00. В этот период движение транспорта остановят на следующих улицах:
- улица Аржакова (от Кирова до Чернышевского);
- улица Чернышевского (от Аржакова до Ярославского);
- улица Хабарова (от Ярославского до Богатырева).
Жителям и гостям столицы республики важно знать, какие улицы перекроют в Якутске 7 мая 2026 года. В этот день ограничения будут действовать в вечернее время - с 19:00 до 23:00. Под ограничения попадают:
- улица Хабарова (от Чиряева до Богатырева);
- улица Богатырева (от Хабарова до Губина);
- улица Набережная Романа Дмитриева (от Хабарова до улицы Ларионова).
Наиболее масштабное перекрытие дорог в Якутске 9 мая 2026 запланировано на главный день празднования. Ограничения в День Победы будут действовать в два временных промежутка.
С 08:00 до 23:00 движение будет остановлено на следующих участках:
- улица Хабарова (от Чиряева до Богатырева);
- улица Богатырева (от Хабарова до Губина);
- улица Богдана Чижика (от Богатырева до Попова);
- улица Бестужева-Марлинского (от Чижика до Попова);
- улица Набережная Романа Дмитриева (от Хабарова до улицы Ларионова).
Второй этап перекрытия дорог в Якутске 9 мая 2026 продлится с 11:00 до 16:00 и затронет дополнительные магистрали:
- улица Ярославского (от Курашова до Хабарова);
- улица Хабарова (от Ярославского до Чиряева);
- проспект Ленина (от Дзержинского до Хабарова);
- улица Д.К. Сивцева – Суоруна Омоллона (от Хабарова до Ларионова);
- улица Чиряева (от Дзержинского до Хабарова);
- улица Губина (от Чиряева до Попова);
- улица Богатырева (от Дзержинского до Губина).
Перекрытие дорог в Якутске 9 мая 2026 продлится практически весь день, поэтому водителей просят планировать поездки заблаговременно.
Центр Якутска перекроют 10 мая в связи с проведением легкоатлетического забега наследников Победы «Помним! Гордимся! Благодарим!». Перекрытие будет действовать с 08:30 до 14:00. В этот период движение закроют на центральных улицах города:
- проспект Ленина на участке от улицы Хабарова до улицы Каландаришвили;
- улица Октябрьская на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Ярославского;
- улица Кирова на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Ярославского;
- улица Аммосова на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Ярославского;
- улица Короленко на участке от улицы Орджоникидзе до проспекта Ленина;
- улица Курашова на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Ярославского;
- улица Дзержинского на участке от улицы Чиряева до проспекта Ленина.
Планируйте свой маршрут заранее, учитывая все перекрытия, будьте внимательны за рулем и соблюдайте требования временных дорожных знаков.
Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.
Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru