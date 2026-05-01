По данным Якутского управления по гидрометеорологии, в этом году вскрытие рек ожидается на несколько дней позже, чем в прошлом, но при этом почти вровень со средними многолетними показателями. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Паводок в Якутии: прогноз на 2026 год

Например, у Ленска лед тронется примерно 12 мая (в прошлом году было 10-го), а в районе Якутска ледоход прогнозируют на 17 мая - это на три дня позже, чем год назад. Река Алдан тоже запаздывает: у Томмота она вскроется 9 мая, а к Хандыге подойдет 11 мая, тогда как в 2025 году подвижки у Хандыги начались уже 7 мая. Другие крупные реки, включая Вилюй, Индигирку и Колыму, также тронутся чуть позже обычного.

Подготовка к паводку 2026 в Якутии

Правительство республики начало масштабную подготовку к весеннему половодью, чтобы пропустить талые воды максимально безопасно. Особое внимание уделяют четырем основным артериям - Лене, Алдану, Амге и Вилюю, где ситуация может сложиться тревожнее всего.

На совещании по подготовке к паводку обсудили, как идет оснащение спасательных подразделений. Сейчас закупают современное оборудование, плавсредства и лодочные моторы, организуют предупредительные мероприятия и создают оперативный резерв материалов. Власти требуют, чтобы все службы работали четко и реагировали на любые изменения обстановки мгновенно.

Людей просят следить за обстановкой и при обнаружении опасных участков или нештатных ситуаций сразу звонить в единые дежурно-диспетчерские службы своих районов.

Районы подтоплений в Якутии в 2026 году

Однако главная опасность не в календаре, а в высоте воды. У Якутска ожидают уровень от 570 до 770 сантиметров (в прошлом году было 565, а опасная отметка - 827). У Ленска прогноз – 920-1180 сантиметров при опасной отметке 1760 сантиметров, так что большая вода пока не критична. А вот на Колыме в Среднеколымске ситуация тревожнее: вода может подняться до 1030-1270 сантиметров, а опасный порог там - 1200 сантиметров. Река Амга у села Амга способна достичь 920 сантиметров при опасной отметке 925 сантиметров.

Паводок в Якутске: прогноз на 2026 год

Глава Якутска Евгений Григорьев вместе с представителями надзорных органов уже проинспектировал южные районы города, которые традиционно попадают в зону риска при весеннем разливе рек. Объезд состоялся 29 апреля: чиновники посмотрели, как подготовлены села Табага, Хатассы и Пригородный к возможному подтоплению. Особое внимание уделили трем пунктам временного размещения, куда при необходимости эвакуируют людей.

В Табаге мэр осмотрел строительную площадку Ленского моста и пункт №39, в Хатассах - пункт №45, в Пригородном - пункт №38. Все мешковичные пункты и спасательные силы признали готовыми к прохождению паводка. Мониторинг продолжится в северных районах города - от Даркылаха вниз по течению.

«Прогнозируемые уровни рек очень опасны, ведь в случае образования затора они очень быстро могут привести к затоплению населенных пунктов», - рассказал начальник Службы спасения Якутии Иннокентий Андросов.

По его словам, заторы случаются каждый год, и единственный действенный способ борьбы с ними - подрывные работы. С 2018 года спасатели в среднем совершают по 16 вылетов на такие операции. В этом году к любому сценарию уже готовы.

Работы по ослаблению прочности льда на реках уже завершили. Комплекс противопаводковых мероприятий направлен на снижение рисков подтопления домов и дорог, а также обеспечение безопасности людей и важных объектов инфраструктуры.

В этом году противопаводковые работы провели на 92 участках, где обычно образуются заторы. На 85 из них лед затемняли на общей площади 859 гектаров. А еще на семи участках протяженностью 41 километр пришлось резать лед специальными машинами. На все это потратили около 70 миллионов рублей.

