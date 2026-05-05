В Покровске, что в Хангаласском районе Якутии, случился настоящий подвиг. Ночью 18 апреля в пятиэтажном доме на улице Дзержинского вспыхнул пожар. Причина - неисправная электропроводка в бойлерной на первом этаже. Огонь быстро распространился, но самое страшное было не в пламени, а в едком удушающем дыму, который за считаные минуты заполнил весь подъезд с первого по пятый этаж. Жители оказались заблокированы в своих квартирах, некоторые вылезли на балконы, чтобы не задохнуться. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Первыми на вызов прибыли сотрудники патрульно-постовой службы - старший сержант Михаил Новиков и сержант Владимир Рожин. Они оповестили жильцов через громкоговоритель и начали выводить людей с первого этажа. К ним присоединился инспектор ДПС младший лейтенант Андрей Капитонов. Но стало ясно, что без защиты органов дыхания выше не пройти. И тут подоспело подкрепление: участковый капитан Иван Аммосов и сержант ППС Ариан Попов, узнав о пожаре, забежали в отдел полиции, схватили запас противогазов и бросились к дому.

В условиях нулевой видимости, на ощупь, полицейские в противогазах пошли на верхние этажи. Иван Аммосов поднялся на третий этаж, нашел пожилую пару, надел на них противогазы и вывел на улицу. Затем на четвертом этаже спас женщину с ребенком. Когда он вышел на улицу, то увидел на балконе пятого этажа сигналы фонариком. Аммосов, Капитонов и Новиков поднялись наверх. Там их встретила мать с двухлетним сыном и 10-летней девочкой. Малыш уже надышался угарным газом и терял сознание. Аммосов взял его на руки, поддерживая разговором, чтобы мальчик не отключался, и вынес вниз, передав врачам скорой.

Всего полицейские спасли 37 человек - 27 взрослых и 10 детей. К моменту ликвидации пожара расчетами МЧС весь дежурный состав отдела полиции по тревоге собрали и эвакуировали остальных жителей из соседних подъездов.

Благодаря мужеству и профессионализму простых сотрудников полиции никто не погиб.

