«Будет сольный концерт». Отчисленный студент техникума в Якутске собрался пронести оружие и расквитаться с замдиректора

Якутский технологический техникум сервиса находится на Чернышевского, 74. Фото: 2ГИС

Вечером в воскресенье, 24 сентября, студенты и преподаватели Якутского технологического техникума сервиса неожиданно получили сообщения о том, что в понедельник их переводят на дистанционное обучение из-за угрозы теракта.

«Внимание! Уважаемые кураторы, мастера производственного обучения! В связи с поступлением угрозы террористического акта завтра учебные занятия переводятся в формат СРС (самостоятельная работа студентов — прим. ред.). Информацию я передала в отдел безопасности нашего министерства. Работают», — гласил текст.

В Минобре Якутии подтвердили подлинность сообщения о теракте, отметив, что не располагают подробной информацией.

Как оказалось, дело не в письме или звонке о «бомбе», заложенном в здании.

Редакции «КП — Якутия» удалось выяснить, что шум поднялся из-за одного отчисленного студента. Молодому человеку не понравилось решение руководства техникума, и он решил отомстить.

Его целью стал замдиректора учебного заведения.

«Завтра после первой пары уходите, вас пожалею. Не успеете, так не успеете. Дело ваше. Сольный концерт будет. Всех жду. Дело ваше, оставаться или нет. Я просто поквитаюсь за то, что отчислили. Кто попытается помешать — участь ваша. Вы сами приняли это. Где будет замдиректора, там буду я», — написал молодой человек.

Ружье он собрался пронести в чехле от гитары, который попросил одолжить.

Переписка, в которой молодой человек намекнул на свои планы. Фото: KP.RU

Мы направили запрос в МВД Якутии. Комментарий будет позже.

Между тем студенты и преподаватели техникума в понедельник получили уже новые сообщения, что со вторника занятия возобновляются в обычном порядке. Значит ли это, что молодой человек задержан и больше не представляет опасности, пока неизвестно.

«Внимание! Ограничения по доступу на объекты техникума сняты. Завтра занятия проводим в очном режиме. Рекомендация: ежедневно иметь с собой пропуска, студбилеты», — говорится в тексте.

Редакция будет следить за развитием событий.

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