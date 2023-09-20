В Якутии раскрыли убийство 34-летней давности. Обвиняемый ранее был приговорен к смертной казни за другое дело

Якутским следователям удалось раскрыть убийство, произошедшее 34 года назад. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Якутии направлено суд уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины, совершившего убийство в 1989 году, сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СК РФ региона.

Якутским следователям удалось раскрыть убийство, произошедшее 34 года назад. 9 апреля 1989 года в Якутске под зданием одного из студенческих общежитий случайные прохожие обнаружили тело молодого мужчины с колото-резаными ранениями и многочисленными телесными повреждениями. На тот момент дело раскрыть не удалось.

Спустя много лет сотрудники Следкома и МВД Якутии восстановили обстоятельства преступления и смогли его раскрыть. Видео следственного эксперимента смотрите на нашем телеграм-канале.

Выяснилось, что обвиняемый тогда встретился со знакомым. Тот попросил его сходить с ним на встречу с потерпевшим, который должен был заплатить за оказанные услуги «по изготовлению документов». В случае неоплаты мужчины сговорились избить потерпевшего.

Когда мужчины встретились, потерпевший отказался выплатить деньги. На него накинулись вдвоем, избили руками и ногами по голове и туловищу, один из мужчин также с силой прыгнул на грудь потерпевшего, а обвиняемый также нанес удары ножом.

От закрытой травмы грудной клетки с переломом грудины, множественными левосторонними переломами ребер, разрывом и ушибом левого легкого и другими травмами потерпевший скончался на месте происшествия.

Примечательно, что обвиняемый в 1994 году был приговорен к смертной казни за другое совершенное им преступление — умышленное телесное повреждение, опасное для жизни, повлекшее за собой смерть потерпевшего. Но в 1999 году смертную казнь заменили на пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Сейчас мужчина отбывает наказание в Оренбургской области.

После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Второй участник убийства, произошедшего в 1989 году, уже умер, поэтому уголовное дело в отношении него прекращено.

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