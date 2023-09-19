Не школа, а тюрьма 19-го века. Родители учеников СОШ №16 Якутска просят обратить внимание на потрепанное здание

Добро пожаловать в школу №16. Фото: телеграм-канал Строительного округа Якутска

Жительница Якутска Надежда отправила в телеграм-канал Строительного округа фотографии школы №16 и написала гневный пост с требованием обратить внимание на ужасное состояние здания учебного заведения.

«Плачевное состояние школы №16 . Как довели до такого? С кого спросить? Грибком и плесенью дышать нормально? Может, руководство города сюда переедет работать, а наши дети — в их здание? Мэр на отчете утверждал: школа будет в 2029 году. Но ответ другой. Перед играми «Дети Азии» фасад покрасят и вуаля — красота же. Вопрос к надзорным органам: как приняли школу к новому учебному году?» — возмутилась она.

И привела ответ управления образования города, в котором говорится, что строительство нового здания МОБУ СОШ №16 не планируется, зато запланирован ремонт в 2024 году.

И тут понеслось. Один за другим к голосу Надежды присоединились другие жители округа, недовольные состоянием школы.

Посмотрите наверх, а потом посмотрите вниз. Фото: телеграм-канал Строительного округа Якутска

Дети дышат плесенью, едят в столовой стоя и считают это нормальным

«Все дети из наших многоэтажек обязаны учиться в 16-й школе по прописке. Они каждый день проводят по 6-7 уроков в этих условиях, дышат этой плесенью! Как в тюрьме, что ли, для ссыльных в 19-м веке? Это же застенки, а не школа! У наших детей никогда не было спортивной площадки, семь лет нет актового зала. Они едят в столовой стоя и считают это нормальным (скамейки не приспособлены для нормального сидения, только номинально имеются), они ходят в заплесневелый спортзал, каждый день их встречает ободранное здание с ободранными туалетами», — негодует Наталья.

Пройдемте в туалет. Фото: телеграм-канал Строительного округа Якутска

Земли под торговые центры есть, а для школы нет

«Я в 2004-м окончила 16-ю школу. И уже тогда она была не новой. После закрытия 4-й школы ребята перешли в 16-ю (тогда уже были полные классы). Сейчас район активно застраивается, рядом нет другой школы. Ремонт не решит проблему, земельный участок школы маленький. Нужна земля под новую школу. Находят земли под дома, налоговую и торговые центры, а для школы нет земли», — вторит ей выпускница школы Натали.

Ну и еще немного «красоты». Фото: телеграм-канал Строительного округа Якутска

Обратите внимание на школу №16

«Обратите внимание на школу 16! Изначально это не здание школы, а архив. Не приспособленное для нормального обучения детей: столовой нет нормальной! Раздевалка в ужасном состоянии, детям не хватает места», — взывает Антонина.

И это не все посты.

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