22-летняя Любовь Хохолова представит Якутию на конкурсе «Мисс Россия»

Любовь Хохолова родилась в Олекминском районе. Фото: соцсети героини

Якутянка Любовь Хохолова прошла кастинг национального конкурса «Мисс Россия — 2023» и теперь будет участвовать в финальной церемонии, которая состоится в Москве 8 октября. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Официальное фото для конкурса. Фото: соцсети героини

В финал прошли только 50 девушек из более 85 тысяч желающих. Конкурс «Мисс Россия» обладает эксклюзивными правами на представление нашей страны на крупнейших международных конкурсах красоты «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

Конкурс официально стартовал 18 сентября. Участницы уже приехали в Москву и готовятся к финалу, впереди у них три недели. Помимо короны, победительница национального конкурса «Мисс Россия» традиционно получит 1 миллион рублей.

Девушка уже готовится к конкурсу в Москве. Фото: соцсети героини

Любовь Хохолова родом из Олекминского района. Сейчас она учится на психолога в Московском педагогическом государственном университете.

Любовь является студенткой московского вуза. Фото: соцсети героини

«В программе у нас дефиле, мастер-классы, визитки и, конечно же, подготовка к финалу. Очень жду всего, что будет происходить, следите за новостями, обо всем постараюсь рассказать», — поделилась Любовь в своих соцсетях и выразила надежду на поддержку со стороны земляков.

Интересные факты о Любе: она обожает готовить, является донором крови, любит кошек и боится птиц.

Якутянка выразила надежду на поддержку земляков. Фото: соцсети героини

Напомним, в 2018 году Наталья Строева стала II вице-мисс Россия-2018. Из якутянок корону второй вице-мисс завоевывали Наталья Колодезникова (2003) и Сардана Сыромятникова (2006).

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