«Из-за вони не можем открыть окна». В Якутске жильцы дома пожаловались на соседку, которая живет с 72 кошками

В одной из квартир этого дома живут около 70 кошек. Фото: 2ГИС

За двумя окнами этого четырехэтажного каменного дома на улице Северной в Якутске находится однокомнатная квартира площадью 34 квадратных метра, в которой живут плюс-минус 72 кошки.

Жильцы дома, живущие по соседству с «кошачьей» квартирой, три года пытаются убедить хозяйку сократить число питомцев. Но все безрезультатно.

Редакция «КП — Якутия» поговорила с одним из соседов кошатницы. Назовем его условно Игорем.

«Она всю жизнь там живет. И сейчас живет. Раньше квартира у нее была в порядке, и кошек меньше было. А сейчас — сами видите на фото, — рассказал он. — Да, я не спорю: может, действительно некуда девать этих котов. Ну ладно, когда у нее там пять штук было, десять — черт с ним. Но 72! Или сколько у нее там? По крайней мере месяц назад соседка из другого дома спрашивала у нее через окно: сколько у тебя кошек? Она говорит: 62 больших и десять маленьких котеек».

По его словам, количество хвостатых в квартире то прибавляется, то убавляется. Но в последние три года вышло за все рамки приличия.

Кошки всех мастей живут в одной квартире. Фото: КримЯкутия

Соседи, что снизу, что сверху, что по бокам, не могут открыть окна летом. Потому что в воздухе плывет, куда подует ветер, «аромат» из злополучной квартиры.

«Она пытается освежителем воздуха побрызгать. Но это никак не помогает — все только перемешивается. А сейчас отопление дали, дома тепло стало, и будет вообще ай-яй-яй», — переживает Игорь.

Приехавшие по вызову соседей специалисты Роспотребнадзора выявили превышение аммиака в воздухе в 10 раз.

Жильцы дома просят помочь им в решении проблемы, потому что убедить соседку у них никак не получается. Она всех заблокировала, а при встрече просто проходит мимо.

Вонь в квартире не может перебить никакой освежитель воздуха. Фото: КримЯкутия

Что говорит сама соседка

«Если бы все люди были сознательными и не бросали своих питомцев на улицу, то никто бы не страдал. Я уж не говорю, сколько же соседских детей приносили мне котят… Я тогда верну их всех. Еще люди откуда-то находят мой номер и пишут, чтобы я забирала подкидышей, — рассказала женщина изданию SakhaDay. — Я такой же волонтер, как все. У них у всех много животных, от которых отказались хозяева. Посмотрите хотя бы объявления — сколько «отдам» и сколько «возьму». Если для собак в Якутске есть приют, то для кошек ничего нет. Я стараюсь пристроить кошек, но не всегда успешно».

Она призналась, что в среднем в месяц тратит на кошек 50 тысяч рублей: на корм, наполнитель, средства для ухода и услуги ветврача.

И была бы только рада, если бы неравнодушные граждане забрали у нее питомцев.

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