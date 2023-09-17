В Якутии за 8 месяцев зарегистрировано более 8 тысяч преступлений

Несовершеннолетними или при их соучастии в Якутии совершено 129 преступлений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 8 месяцев 2023 года в республике зарегистрировано 8475 преступлений, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Снижение преступности отмечено на территории 23 районов, рост в 15 городах и районах региона. Уровень преступности составил 85 преступлений в расчете на 10 000 населения.

В Якутии зарегистрировано 48 убийств с покушениями (за 8 месяцев 2022 года — 79), а также 34 причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего (41).

Почти половину (50,1%) в структуре преступность занимают посягательства на собственность — 4248. С использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершено 2230 преступлений, рост составил 25,4%.

Также выявлено 524 преступления экономической и 176 коррупционной направленности, пресечено 346 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 410 случаев повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

1844 преступления или 21,8% от общего числа зарегистрированных совершено в общественных местах, из них 1296 на улице.

Несовершеннолетними или при их соучастии совершено 129 преступлений, в отношении детей зарегистрировано 650 преступлений.

Отмечен рост преступности среди женщин (825 против 764), рост произошел в городе Удачном, Верхнеколымском, Момском, Олекминском, Вилюйском и Булунском районах.

Из общего числа расследованных преступлений 1977 (39,9%) совершено в состоянии алкогольного опьянения, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель снижен на 17,7% (2402).

В состоянии алкогольного опьянения совершаются кражи (466), преступления против безопасности движения (292), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (174), грабежи (58), умышленное уничтожение имущества (48).

Преступность выросла в 12 городах и районах республики (Усть-Алданский, Намский, Оймяконский, Анабарский, Верхнеколымский и другие районы).

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