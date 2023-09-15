Алмазы под микроскопом

Наталья Осипова: «В своей работе я использую микроскоп и лупу». Фото: АЛРОСА

Активистка, спортсменка и просто красавица! О том, как инженер энергоснабжения попала в крупнейшую мировую алмазодобывающую компанию, о тонкостях своей работы и тысячах уникальных драгоценных камней нам рассказала сортировщица алмазов в Якутском предприятии по торговле алмазами (ЯПТА) АЛРОСА, победитель чемпионата «Лучший по профессии АЛРОСА» Наталья Осипова.

Наталья Осипова, победитель чемпионата «Лучший по профессии АЛРОСА», сортировщица алмазов в Якутском предприятии по торговле алмазами (ЯПТА) АЛРОСА. Фото: АЛРОСА

Героиня нашего материала Наталья Осипова родилась в поселке Усть-Мая Усть-Майского района Якутии. Хрупкая и нежная девушка с сильным характером, спокойная и уверенная в своих силах, она с успехом окончила школу, став золотой медалисткой. Еще в детстве Наталья увлеклась легкой атлетикой и шахматами, а из творческих занятий выбрала вышивание бисером. Многие созданные ее руками национальные якутские украшения стали экспонатами выставок. Возможно, именно это увлечение в итоге и повлияло на выбор Натальей своей нынешней профессии.

После учебы в Дальневосточном техническом университете, получив специальность «инженер энергоснабжения», она начала свой трудовой путь в Якутскэнерго. Однако дальше судьба сделала резкий поворот, и в 2011 году Наталья пришла на работу в ЯПТА. Уже работая здесь, она получила специальность «сортировка и аттестация алмазного сырья» в МГУ. С тех пор вот уже на протяжении 12 лет она работает с алмазами и говорит, что это то, о чем она мечтала.

Прежде чем добытые на территории нашей республики алмазы поступят в ЯПТА, они проходят длительный путь через профессиональные руки геологов, горняков, обогатителей. Предприятие является промежуточным звеном между добычей и реализацией драгоценных камней. И именно здесь благодаря кропотливому ручному труду и мастерству сортировщика определяется будущая судьба алмаза - станет он ювелирным украшением или техническим сырьем, используемым в разных отраслях промышленности.

- Главное требование, предъявляемое к работе сортировщика алмазов, - точность. Нужно уметь различать многообразие оттенков и форм, а также природные особенности кристаллов. Двух одинаковых алмазов в природе не существует, поэтому к каждому требуется индивидуальный подход - каждый кристалл рассказывает свою историю. Когда берешь камень в руки, сразу ощущаешь его вес, форму, фактуру, а под микроскопом видна его душа, можно сказать. Если качество профессионал может увидеть практически сразу, то чистоту драгоценного камня нужно оценивать очень внимательно, пристально, не упуская ни малейшего вкрапления, - рассказывает Наталья. - Я всегда считала, что работа в алмазодобывающей компании с мировым именем поможет мне реализовать себя в профессиональном плане, а также даст возможность прикоснуться к чему-то большему, прекрасному, что создано самой природой. Конечно, я не сразу решила, что буду работать именно сортировщиком алмазов. Но в итоге получила профессию и вот уже много лет являюсь частью большого коллектива АЛРОСА. Для меня важно работать в компании, которая вносит огромный вклад в развитие нашей республики. Горжусь, что работаю в такой социально ориентированной компании.

В этом году в самом престижном корпоративном чемпионате АЛРОСА высшего профессионального мастерства «Лучший по профессии» Наталья Осипова заняла первое место. Фото: АЛРОСА

- Расскажите о своей работе. Вы сортируете алмазы вручную?

- В своей работе я использую микроскоп и лупу. На моем участке сортируются крупные алмазы. Каждый драгоценный камень оценивается по форме, качеству и цвету. Наша работа кропотливая и напряженная, но от нее зависит дальнейший результат. Правильность и точность оценки алмазов крайне важна: ошибок быть не должно. «Глаз - алмаз» - это про нас. Помню, как в первое время было волнительно работать с такими драгоценными камнями, которым предстоит стать бриллиантами. Когда только начинала, мне очень помогали опытные специалисты: показывали, объясняли, что, где, как будет впоследствии использоваться, на какие характеристики алмаза обращать внимание особенно важно. Сейчас я уже сразу могу определить, какой алмаз пойдет на ювелирную обработку, а какой - для технического использования.

- Что вы видите, когда смотрите через микроскоп? Какие интересные камни вам встречались за время работы?

- Когда я всматриваюсь в камень, стараюсь увидеть все его природные особенности: естественные включения, трещинки и т. д. Через мои руки в день проходит до тысячи камней, и за время работы попадалось много совершенно разных. Как банально это ни звучало бы, но в природе не бывает двух одинаковых алмазов - каждый уникален. Они бывают не только различной формы, но и разного цвета: бесцветные, желтые, коричневые камни, причем всех оттенков. Есть черные алмазы, белые, белые с подсветом. Цветовая палитра очень разнообразная. А когда встречаются редкие цвета - голубые, зеленые, красноватые, розоватые, сиреневые, это всегда вызывает особый интерес, такие камни считаются особенно ценными и необычными. Внутренние включения тоже бывают удивительными: внутри как будто звездочки или смайлик нарисован - думаю, каждый может увидеть что-то свое.

Участники чемпионата «Лучший по профессии». Фото: АЛРОСА

- Какие алмазы вам особенно запомнились?

- В ЯПТА находили алмазы, которые потом вошли в коллекцию уникальных алмазов АЛРОСА. Например, алмаз, похожий на снежинку. Такой камень нашла моя коллега Александра Шапошникова. Другая коллега, Татьяна Бурцева, нашла ставший знаменитым на весь мир алмаз «Матрешка». Это удивительный камень, внутри которого свободно перемещается другой алмаз. Алмаз в алмазе! Очень много находили сросшихся кристаллов - они по форме напоминают фирменный логотип АЛРОСА. Но главное для нас - чтобы алмаз был хорошего качества. От этого напрямую зависит его цена, а не только от размера, как многие считают. Чем чище и прозрачнее алмаз, тем выше его рыночная стоимость. Поэтому всегда радуешься, когда видишь чистый камень, пусть даже совсем небольшой.

- У каждого камня своя история?

- Можно сказать, да. Глядя на алмаз, опытный сортировщик может сделать вывод, например, о том, на каком месторождении он был добыт: одни более окатанные, округлой формы, другие - более четкой, кристаллической формы. Где-то больше желтого сырья, где-то - коричневого, где-то - чисто-белого.

Когда долго работаешь с алмазами, воспринимаешь их уже не как драгоценность, а как рабочий материал. Для нас важно отсмотреть каждый и, исходя из его истории, физических характеристик и других критериев, определить позицию по категориям оценки согласно классификатору.

- Почему вы выбрали работу сортировщика? Вы ощущаете, что это ваше призвание и вы на своем месте?

- Мне нравится моя работа. Я пришла в ЯПТА осознанно устраиваться на сортировщицу. Мне сразу понравилась четкость в работе: заданный режим, объем, план и результат. Я организованный человек, не люблю размытость, и мне нравится, что в моей работе есть четкая организация рабочего процесса, понимание задач. При этом мне хватает времени и на хобби: я продолжаю заниматься бегом, шахматами и вышивать бисером.

Наталья говорит, что для нее бег, который она открыла для себя еще в самом детстве, стал важной частью жизни. Помимо прочего он помогает ей поддерживать хорошую физическую форму. В шахматы же Наталья начала играть в школе, и этим своим увлечением она заинтересовала сына, который уже в 6 лет стал победителем турнира в своей возрастной категории по городскому округу города Якутска. Сегодня со своим сыном, уже школьником, Наталья играет в шахматы каждый вечер, радуется его результатам и победам.

Вышивкой из бисера наша героиня начала заниматься тоже в школьном возрасте, и, как предполагает сама Наталья, именно это ее творческое увлечение переросло в будущую профессию.

- Все, что в меня вложили родители, все, чем я занималась, помогло развить навыки, которые мне помогают сегодня. Я участвовала во многих выставках, а в восьмом классе мои работы выставлялись на брендовых стендах Якутии в Москве. Я с удовольствием занимаюсь вышивкой до сих пор. Кроме якутских национальных украшений, делаю игрушки. Думаю, это хобби помогло мне развить усидчивость и концентрацию, которые важны в работе сортировщика алмазов.

Наталья - большая активистка и всегда принимает участие в спартакиадах и различных конкурсах. В этом году в самом престижном корпоративном чемпионате АЛРОСА высшего профессионального мастерства «Лучший по профессии» Наталья Осипова заняла первое место.

«Лучший по профессии» - самый масштабный корпоративный конкурс АЛРОСА среди специалистов рабочих профессий, которые представляют структурные подразделения и дочерние общества из Мирного, Айхала, Удачного, Якутска, Архангельска, Москвы. В этом году чемпионат собрал 79 профессионалов из 14 подразделений и дочерних обществ АЛРОСА. В течение шести дней на площадках Мирного и Айхала они боролись за звание лучшего по девяти направлениям, показав свое мастерство в теории и практике.

- Я участвовала в чемпионате во второй раз. В прошлом году я была третья. В этом году решила непременно победить. Чтобы стать лучшим в АЛРОСА, мы проходим отбор в своих подразделениях. Это очень серьезный конкурс, где собираются лучшие из лучших, настоящие профессионалы. Очень благодарна нашей компании, что мы все имеем возможность заявить о себе, показать свой профессионализм и высокую квалификацию. А самой главной поддержкой для меня на чемпионате, конечно же, стали мои коллеги. Я хочу сказать, что это наша общая победа - всего нашего коллектива. Коллеги постоянно отправляли не только слова поддержки, но и видео. Я чувствовала, что за моей спиной на соревнованиях стоял весь наш коллектив, это придавало невероятную уверенность в своих силах.

Наталья Осипова: «Мне хватает времени и на хобби: я продолжаю заниматься бегом, шахматами и вышивать бисером».

- А как соревнуются сортировщики алмазов?

- У нас было два этапа: в теоретической части мы отвечали на 20 вопросов, в практической нужно было отсортировать 50 камней за 90 минут. То есть мы должны были правильно определить, к какому качеству относится и какому критерию соответствует камень.

В обычный рабочий день я могу отобрать около тысячи камней, однако во время соревнований из-за волнения время летит просто молниеносно. Но в итоге я справилась. Помогли концентрация, опыт и правильный настрой.

- Что для вас значит работа в алмазодобывающей компании с мировым именем?

- В первую очередь стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Нравится, что идеи работников принимают во внимание, компания прислушивается к нам. Приветствуются рационализаторство, желание что-то улучшить. Например, я внесла несколько идей по рациональному использованию времени на определенные производственные задачи в процессе сортировки. Затем они были внедрены в производственный процесс, и, как показала практика, эти решения были удачными.

Нравится, что компания поддерживает молодежь и рабочие специальности, проводит дополнительное обучение, тренинги, профессиональные конкурсы. Тебе всегда придут на помощь - здесь очень отзывчивые люди. Если говорить о наставничестве, то это одна из важных традиций на нашем предприятии и в целом в АЛРОСА. Наши ведущие эксперты - настоящие профессионалы своего дела, они помогают молодым специалистам освоить тонкости профессии сортировщика алмазов. Все это отражается на результативности отделов, подразделений и компании в целом.

ЯПТА отметило свой 30-летний юбилей. Фото: АЛРОСА

СПРАВКА КП

Весной этого года ЯПТА отметило свой 30-летний юбилей. Сейчас на предприятии трудятся почти 170 человек, две трети из них - сортировщики и эксперты. Более 80% трудового коллектива имеют высшее образование, большинство отработали на предприятии более 15 лет. Сегодня это успешное предприятие с богатой историей. От точности сортировки алмазов зависит прибыль от их последующей реализации, а следовательно, налоги и дивиденды, которые платит компания в республиканский бюджет.