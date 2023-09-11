Путешествие в 9000 км: три человека и девять животных отправились на машине из Якутска в Краснодарский край

В Toyota Noah уместились три человека, пять собак, три кошки и одна крыса. Фото: скриншот видео

Зоозащитница Злата Сычева повезла родителей на ПМЖ из Якутска в Краснодарский край. Вместе с ними в большое путешествие из одного конца России в другой отправились пять собак, три кошки и одна крыса.

Все они, три человека и девять животных, уместились в салоне старенькой Toyota Noah. Им предстоит долгая дорога в 9000 км.

На данный момент путешественники в самом начале пути — плывут на пароме через реку Лену.

«Нам очень тесно. Даже не представляю, сколько мы будем ехать, потому что животные все с разными характерами. Будем почаще останавливаться, выгуливать их. Всем поставили прививки, обработали от клещей», — рассказала «КП — Якутия» Злата. Вот ее телеграм-канал.

Обычно люди не спеша доезжают за 10 дней. Им же, скорее всего, понадобится недели две.

Ночевать планируют в машине, потому что кто же пустит в номер с таким количеством хвостатых? Конечно, будет непросто. Но зато впечатлений и воспоминаний ожидается целое море!

Злата подает живой пример ответственного обращения с животными. Всем известно, что при переезде люди часто избавляются от некогда любимых питомцев — сдают в приюты, знакомым или просто бросают на улице.

«На самом деле, нет ничего невозможного, — говорит зоозащитница. — Было бы только желание. Эти собаки и кошки не обрели себе семью в Якутске. Теперь они наши».

И будут жить на юге.

Пожелаем им всем удачи! Будем следить за этим грандиозным приключением.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.