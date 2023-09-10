В Якутии добыли крупнейший за последний 10 лет алмаз ювелирного качества

Масса камня составила 390,7 карата. Фото: компания АЛРОСА

9 сентября на алмазном прииске Маят в Анабарском районе Якутии добыт самый крупный за последние 10 лет в России алмаз ювелирного качества.

Прииск разрабатывается дочерней компанией АЛРОСА – «Алмазы Анабара». Масса камня составила 390,7 карата.

Отмечается, что найденный алмаз – это светлый кристалл нестандартной формы, окаймленный желто-коричневым ореолом – уникальное на сегодняшний день сочетание массы, формы и цвета. До этого самый крупный алмаз ювелирного качества массой 401 карат находили десять лет назад, в 2013 году.

Камень направлен на экспертную оценку. Фото: АЛРОСА

Находку обнаружили во время ночной промывки алмазоносных песков участка Эбелях прииска Маят. Вместе с алмазом-рекордсменом работники АЛРОСА также добыли также крупный бесцветный алмаз массой 37,7 карата классической формы октаэдра. В настоящее время кристаллы направлены на экспертную оценку морфологических характеристик.

– Находка одного из крупнейших алмазов в истории России – несомненно, беспрецедентное событие и отличный финал промывочного сезона 2023 года. Специалистам еще предстоит детально изучить и оценить потенциал добытого алмаза и его характеристик, но без сомнения, это рекордсмен и для нашей компании, и для алмазно-бриллиантовой отрасли страны, – отметил генеральный директор АЛРОСА Павел Маринычев.

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