Столетнюю бабушку на избирательном участке в Якутске встретили в стиле 1960-70-х годов

100-летняя избирательница пришла в сопровождении детей. Фото: мэрия Якутска

В субботу, 9 сентября, на избирательный участок в Якутске пришла проголосовать столетняя жительница города Анисия Гаврильевна Габышева, сообщила пресс-служба мэрии.

В этом году выборы совпали с Днем города. Поэтому участок был украшен шарами и тематической фотозоной с атрибутами 1960-70-х годов. А работники избирательной комиссии оделись в ретростиле.

Члены избирательной комиссии оделись в ретростиле по случаю Дня города. Фото: мэрия Якутска

Анисию Гаврильевну сопровождали ее дети. Думается, вся семья оценила атмосферу на избирательном участке.

По словам дочери столетней горожанки, бабушка никогда не пропускает выборы.

Почетной избирательнице вручили памятный подарок и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа, энергии и оптимизма.

Напомним, что с 8 по 10 сентября 2023 года проходит трехдневное голосование. Все участковые и избирательные комиссии работают с 08.00 утра до 20.00 часов вечера.

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