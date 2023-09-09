«Ребята, тонем на реке, под баржу затянуло». В Якутии на реке Лене у паромного причала едва не утонули люди

Момент спасения лодки из-под баржи. Фото: «КримЯкутия»

В Якутске 8 сентября на реке Лене произошло ЧП, едва не закончившееся трагедией, сообщает паблик «КримЯкутия».

Крик о помощи пришел в рыбацкую группу в мессенджере в 18.10 вечера. Женщина по имени Елена написала, что они тонут, их лодку затянуло под баржу. Она успела также сообщить место инцидента — причал Газпром, чуть дальше улицы Даркылахской. После телефон женщины загадочно замолк, перестал отвечать на звонки и вообще отключился.

Елена бросила клич о помощи в группе рыбаков. Фото: «КримЯкутия»

Рыбаки и лодочники, кто был на реке, поехали в ту сторону, но никого не нашли, зато на месте были все экстренные службы — МЧС, ГИМС, карета скорой помощи.

Чуть позже ситуация прояснилась, появились первые фотографии с места ЧП. Оказалось, что у моторной лодки заглох двигатель, течением его прибило под стоячую несамоходную баржу. Суденышко не смогло самостоятельно выплыть и начало тонуть.

Моторную лодку затянуло под баржу. Фото: «КримЯкутия»

Все это происходило на глазах сотрудников плавучего крана СПК 2/35. Они позвонили в МЧС, потом сами, никого не дожидаясь, сели на катер и поехали выручать людей. На заглавном фото — тот самый момент спасения.

Эта история закончилась счастливо, но могло быть и хуже, если бы не оперативность и взаимовыручка якутских лодочников. Позже Елена поблагодарила спасителей и всех, кто ринулся к ним на помощь и не остался равнодушным.

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