«Теперь не будем на брюхе ползать». В Якутске открыли лесенку через теплотрассу

Фото открытия лесенки через теплотрассу стало мемом в соцсетях. Фото: joppashmat

В столице республики, на улице Жорницкого торжественно (с ленточками) открыли переход через теплотрассу. На это внимание обратила редакция «КП – Якутия», поставив этот фотофакт в соцсети.

– У нас на квартале торжественно открыли проход через теплотрассу. Вот что выборы животворящие делают, – написал автор снимка.

Мы и думать не могли, что это, в общем-то, довольно локальное событие вызовет такой интерес у пользователей. Фото мгновенно распространилось в Сети, на него внимание обратили другие СМИ и развлекательные ресурсы.

Выяснилось, что строительство перехода инициировано самими жителями соседних домов, а помог воздвигнуть сие сооружение глава Координационного совета по предпринимательству при главе Якутска и кандидат в депутаты Гордумы Кирилл Соболев. Сами жители не видят в этом ничего забавного – объект для них важный и нужный, ведь «этот переход к транспортным артериям, квартальному детсаду и магазину».

– Ленточки прикрепили сами жильцы в знак благодарности кандидату, который сделал очень нужное для нас дело, и теперь мы не будем на брюхе переползать через теплотрассу и волоком перетаскивать детей, чтобы не опоздать в детсад и школу, – написал один из жильцов в комментариях.

В связи с этим мы сделали подборку «объектов», которые были торжественно открыты в регионах России, а потом стали поводами для мемов в соцсетях.

Остановка из двух плит

Группа людей в деловых костюмах, торжественно перерезающих ленточку на открытии «остановки общественного транспорта» в Корткеросе (республика Коми), стала героем многочисленных фотожаб в интернете.

Спустя пару месяцев после открытия обе плиты куда-то пропали. Фото: газета "Звезда"

Спустя пару месяцев после открытия обе плиты куда-то пропали. Сейчас пассажиры, как и раньше, дожидаются автобус стоя в грязи, и о плитах вспоминают с тоской.

Окна в детсаду

В селе Айкино Усть-Вымского района (тоже Коми) устроили торжественное мероприятие по случаю установки новых окон в детском саду села Айкино.

Чиновники в Коми устроили торжественное мероприятие по случаю установки новых окон в детском саду. Фото: газета «Вперед»

Пользователи соцсетей потом очень живо откликнулись на это событие: «Минуточку, а самим открыть окна и двери без чиновников там нельзя?», «Учитывая особенности использования окон и дверей, их можно торжественно открывать много раз в день!», «Надеюсь, они торжественно закроют их до прихода детей. Не месяц май, простудятся ведь!».

Светофор

В поселке Новый Бор Усть-Цилемского района Коми торжественно открыли светофор. Событие породило многочисленные насмешки в соцсетях и сравнение с легендарной «невидимой остановкой» в Корткеросе.

Для пользователей Сети это стало поводом для насмешек, но сами жители не видят ничего смешного. Фото сельского поселения Новый Бор

Однако местные жители не понимают шуток обитателей блогосферы: открытие нового объекта для них действительно большое событие.

Шкаф

В Самаре торжественно открыли шкаф. Все, как положено: пригласили ведущего, включили веселую музыку, а сам шкаф обильно украсили воздушными шарами. Почти вход в Нарнию.

Это не вход в Нарнию, а реализация проекта «Орбита книг». Фото: KP.RU

Оказалось, что шкаф для обмена книгами появился в рамках проекта «Орбита книг». Поначалу его заполнили книгами о краеведении, но центром притяжения для местных жителей шкаф так и не стал. Прошло два месяца, шарики сдулись, а унылая бандура теперь стоит и мокнет под дождем...

Уличные часы

Жители Владимира, получив приглашение на «торжественное открытие часов на улице Большая Московская», собрались на обещанный праздник. Каково же было их удивление, когда им предложили возрадоваться самым обычным уличным часам с черными стрелочками на белом циферблате в арке жилого дома.

На открытии часов провели концерт, спели гимн и запустили шары.

Ведущая предложила гостям праздника, которых, кстати, собралось порядка 200 человек, поддержать отсчет «нового времени» бурными аплодисментами. Затем на импровизированную сцену выскочили артисты с патриотическими песнями. А закончилось торжество запуском в небо воздушных шаров под гимн России.

Туалет

А вот церемония открытия уличного туалета в Новосибирске прошла без гимна. Хотя без речей депутатов на фоне пока еще сияющих чистотой кабинок, конечно, не обошлось.

Церемония открытия уличного туалета в Новосибирске прошла без гимна. Фото: Горсовет Новосибирска

И еще один туалет

В Нижневартовске на Комсомольском озере торжественное открытие биотуалета показали на одном из местных нижневартовских телеканалов. «Уютную» синюю кабинку, как и полагается в столь знаменательный день, обвязали красной ленточкой, и журналистка перерезала её под праздничную музыку.

Торжественное открытие биотуалета показали на одном из местных нижневартовских телеканалов

Площадка для мусорных баков

В селе Горицы Кимрского района Тверской области чиновники торжественно открыли площадку для сбора твердых бытовых отходов, причем ленточку так спешили перерезать, что даже не дождались, когда на место привезут главных «виновников торжества», — мусорные баки. Открыли одну площадку - без баков.

Ленточку так спешили перерезать, что даже не дождались мусорных баков.

Сушилка для белья

Ее подарил жителям Тулы депутат городской Думы Олег Погорелов. На торжественном событии он выступил с речью, а позднее на сайте Тульской гордумы опубликовали фотоотчет — на одном из снимков депутат лично красит поверхность сушилки синей краской.

Ее подарил жителям Тулы депутат городской Думы Олег Погорелов. Фото: Тульской Гордумы

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