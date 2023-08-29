«Вторая половина дороги тоже может обрушиться». В Якутске провалился асфальт на автостраде 50 лет Октября

Большая яма образовалась на одной из оживленных трасс Якутска. Фото: пресс-служба администрации Якутска

Автомобилистов Якутска призвали быть осторожными во время проезда по автостраде 50 лет Октября.

Вечером 29 августа на проезжей части на улице, ведущей из аэропорта в город, образовалась большая яма недалеко от ТЦ «Ураса Молл». Видио с места обрушения можно увидеть в нашем телеграм-канале.

Оперативно на место происшествия выехал заместитель главы города по ЖКХ Егор Кардашевский.

– Провал два на два метра. Опасность в том, что дальше (под дорожным покрытием, прим. KP.RU) промыто, дыра идет дальше. Вторая половина дороги тоже может обрушиться, – прокомментировал он.

На месте провала прошло совещание по принятию необходимых мер.

Администрация Якутска просит водителей соблюдать осторожность.

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