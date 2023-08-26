Якутские мас-рестлеры победили на Международных спортивных играх «Навстречу Евразиаде»

Якутяне стали чемпионами Международных игр по национальным и неолимпийским видам спорта. Фото: пресс-служба РЦНВС им. В.Манчаары

В Башкортостане проходят I Международные спортивные игры национальных и неолимпийских видов спорта «Навстречу Евразиаде». Якутские спортсмены успешно выступили в составе сборной России, сообщает пресс-служба Республиканского центра национальных видов спорта.

Фото: пресс-служба РЦНВС им. В.Манчаары

В соревнованиях принимали участие спортсмены из Монголии, Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана.

Фото: пресс-служба РЦНВС им. В.Манчаары

Якутяне завоевали золото в турнире по мас-рестлингу сразу в пяти весовых категориях:

- Ньургун Антонов (70 кг);

- Айсен Семенов (80 кг);

- Айсен Атастыров (90 кг);

- Владимир Михайлов (125 кг);

- Светлана Артахинова (65 кг среди женщин).

Фото: пресс-служба РЦНВС им. В.Манчаары

Главный тренер команды Николай Элляевич Константинов

Фото: пресс-служба РЦНВС им. В.Манчаары

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