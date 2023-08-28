Изменение русла Лены: перспективы и пути развития главной реки республики

Река Лена, Якутия. Фото: schutterstock.com

Лена входит в топ-10 самых длинных рек на планете, это самая протяженная река в мире, расположенная на территории вечной мерзлоты. Лену делят два региона: исток реки расположен в Иркутской области, рядом с Байкалом, а большая, полноводная часть Лены, протекает по Республике Саха. Река всегда была символом и предметом гордости жителей Якутии, ее любовно называют эбэ - бабушка.

В последние годы на мировой экологической повестке весьма остро стоит вопрос о значительном обмелении многих крупных рек, причем процесс этот затрагивает такие крупнейшие мировые реки, как Ока, Дон, Волга, Рейн, Дунай, Янцзы, Миссури и ряд других, не менее значимых рек. Ученые связывают данный процесс как с естественными причинами (глобальное потепление, общее снижение количества осадков в ряде регионов и, как следствие, обмеление малых рек, подпитывающих крупные), так и с антропогенными факторами (влияние жизнедеятельности человека на состояние рек: бесконтрольная вырубка лесов, строительство вдоль рек промышленных предприятий, разрушающих экосистему, а также масштабные по площади лесные пожары, влияющие на погодные условия посредством антициклона, который способствует критически малому количеству осадков в летний период).

Река Дунай. Фото: schutterstock.com

Все вышеперечисленные факторы оказывают влияние на состояние рек, на ряд из них мы можем повлиять бережным подходом к окружающей среде, другие являются природным циклом и регулируются самой природой без участия человека, но в любом случае очевидно, что важно внимательно относиться к нашему природному достоянию и способствовать сохранению рек.

Загрязнение водных артерий антропогенными факторами. Фото: schutterstock.com

Последние полтора десятка лет мы наблюдаем изменение русла и важнейшей для республики реки Лены, а также значительное обмеление некоторых ее участков, что привлекает внимание к данному вопросу как общественности, так и ученых.

Для жителей республики крайне важным является вопрос, какое будущее ждет Лену, можем ли мы повлиять на часть негативных факторов, которые ухудшают полноводность реки, будет ли Лена оставаться полноценной транспортной артерией и хватит ли запасов пресной воды для обеспечения жизнедеятельности населения.

Река Лена, Якутия. Фото: schutterstock.com

Российские ученые давно наблюдают за изменением русла Лены, отмечая снижение уровня воды и прогнозируя последствия данного явления на судоходные качества реки. В этой связи несколько лет назад был разработан и планомерно воплощается в жизнь план альтернативного развития транспортной сети региона, в частности, железнодорожного сообщения. В 2013 - 2018 годах вследствие падения глубин на судоходных участках Лены транспортировка части грузов была переключена с речного транспорта на автомобильно-железнодорожное сообщение. В частности, в 2016 году было переадресовано 137 тысяч тонн грузов, в 2017-м - 171,3 тысячи тонн, в 2018-м - 24,3 тысячи тонн. Всего - 554,7 тысячи тонн грузов.

Значительное снижение уровня воды в реке Лене было отмечено в 2019 году, уровень обмеления тогда сравнивали с другим минимальным значением 1985 года, когда регион был под угрозой засухи и нехватки водоснабжения населения.

Тогда ученые серьезно подошли к анализу изменений русла реки и провели ряд исследований гидрогеологических условий поймы Лены. По результатам исследования был сделан вывод, что судоходные характеристики главной республиканской артерии значительно ухудшились, не позволяя тяжелым судам проходить по реке, что продолжит переориентацию грузоперевозок на железнодорожный и автомобильный транспорт.

Река Лена, Якутия. Фото: schutterstock.com

В то же время угрозы снижения интенсивности водоснабжения населения нет в связи с тем, что многолетняя миграция русла Лены привела к распространению подземных водных потоков в пойменных отложениях, зачастую пространственно не совпадающих с поверхностью воды в ответвлениях реки. Несмотря на наличие многолетнемерзлых пород и ограниченное распространение надмерзлотных таликов на пойме реки, содержащиеся в них подземные воды гидравлически связаны с поверхностными и подрусловыми водами Лены. Эта связь, ярко проявляющаяся во время половодья, позволяет надеяться, что внутренняя подпитка Лены достаточна для обеспечивания водой прилегающих территорий, в частности, Якутска. Город и прилегающие населенные пункты могут расти и развиваться.

Что касается судоходства обмелевших участков реки, то предпосылок для снижения потока пассажирских и малых судов нет, в то время как объем перевозки тяжелых грузов будет продолжать свое снижение. В этой связи, помимо переориентации грузоперевозок на другие транспортные каналы, необходимо перестраивать и устаревшую портовую инфраструктуру в более современные и необходимые жителям проекты, такие как легкие пассажирские речные вокзалы, прогулочные набережные и другие городские инфраструктурные проекты, что положительно скажется не только на качестве жизни населения городов, например столичного Якутска, но и на экологической составляющей всего берега Лены.

Пример реконструкции набережной. Фото: Gavalidi&Friendsarchitects

Реконструкция промышленной зоны набережной поможет рекультивировать и очистить прибрежную зону водной артерии и улучшить не только качество жизни населения городов, расположенных вдоль береговой линии, но и оздоровить берег самой реки.