Вкуснейший плов, лучшие уха и каравай. Жителей Якутска приглашают поучаствовать в конкурсах ко Дню города

В Якутске в День города выберут лучший плов, уху и каравай
Горожан и гостей столицы Якутии приглашают поучаствовать в гастрономических конкурсах ко Дню города, сообщает пресс-служба администрации Якутска.
Всех победителей ждут призы, а зрителей сюрпризы и праздничное настроение.
К участию приглашаются все желающие семьи, национальные диаспоры, предприятия общественного питания (кафе, рестораны, столовые).
Самый вкусный плов выберут в городском парке. Источник: администрация Якутска
Дата и время: 6 сентября, начало в 10 часов
Место: Центральном парке культуры и отдыха
К участию приглашаются все желающие, в том числе из улусов республики. Здесь же состоится продажа рыбной продукции и рыболовных товаров.
Разнообразные виды ухи попробуют посетители усадьбы Атласовых. Источник: администрация Якутска
Время: 8 сентября
Место: этно-усадьба Атласовых (Вилюйский тракт, 6 км)
Фестиваль предприятий сферы общественного питания. Жюри оценит профессиональное мастерство и оригинальность блюд участников конкурса. Кроме того, учреждена отдельная номинация «Лучшее блюдо, посвященное Дню города».
Время: 9 сентября
Место: площадь Победы
Городской конкурс хлебобулочных изделий, в котором могут принять участие пекари-любители, организации города и районов республики. По условиям фестиваля, каждая команда готовит визитную карту и презентует конкурсные блюда. Конкурсанты могут использовать любые ингредиенты. По желанию участников рецептура блюда может не разглашаться.
Традиционные славянские пироги продемонстрируют в Старом городе. Источник: администрация Якутска
Время: 10 сентября, начало в 10.00 часов
Место: Старый город состоится
Подать заявку можно по адресу: г. Якутск, проспект Ленина, 15, кабинет 207. Электронная почта: opt.yakutsk@mail.ru.
Справка:
Все мероприятия организуются Департаментом предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма в рамках празднования Дня города
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