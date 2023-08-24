Вкуснейший плов, лучшие уха и каравай. Жителей Якутска приглашают поучаствовать в конкурсах ко Дню города

В Якутске в День города выберут лучший плов, уху и каравай

Горожан и гостей столицы Якутии приглашают поучаствовать в гастрономических конкурсах ко Дню города, сообщает пресс-служба администрации Якутска.

Всех победителей ждут призы, а зрителей сюрпризы и праздничное настроение.

Фестиваль плова «Дружба народов»

К участию приглашаются все желающие семьи, национальные диаспоры, предприятия общественного питания (кафе, рестораны, столовые).

Самый вкусный плов выберут в городском парке. Источник: администрация Якутска

Дата и время: 6 сентября, начало в 10 часов

Место: Центральном парке культуры и отдыха

Фестиваль ухи

К участию приглашаются все желающие, в том числе из улусов республики. Здесь же состоится продажа рыбной продукции и рыболовных товаров.

Разнообразные виды ухи попробуют посетители усадьбы Атласовых. Источник: администрация Якутска

Время: 8 сентября

Место: этно-усадьба Атласовых (Вилюйский тракт, 6 км)

«Вкусноград»

Фестиваль предприятий сферы общественного питания. Жюри оценит профессиональное мастерство и оригинальность блюд участников конкурса. Кроме того, учреждена отдельная номинация «Лучшее блюдо, посвященное Дню города».

Время: 9 сентября

Место: площадь Победы

Конкурс «Золотистый каравай»

Городской конкурс хлебобулочных изделий, в котором могут принять участие пекари-любители, организации города и районов республики. По условиям фестиваля, каждая команда готовит визитную карту и презентует конкурсные блюда. Конкурсанты могут использовать любые ингредиенты. По желанию участников рецептура блюда может не разглашаться.

Традиционные славянские пироги продемонстрируют в Старом городе. Источник: администрация Якутска

Время: 10 сентября, начало в 10.00 часов

Место: Старый город состоится

Как стать участником одного из конкурсов ко Дню города Якутска

Подать заявку можно по адресу: г. Якутск, проспект Ленина, 15, кабинет 207. Электронная почта: opt.yakutsk@mail.ru.

Справка:

Все мероприятия организуются Департаментом предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма в рамках празднования Дня города

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