«Сахавуд-2023»: в Якутии 13 режиссеров получили гранты на производство фильмов и мультиков

Победители конкурса "Сахавуд-2023". Фото: "Синет Спарк"

Пятый год подряд фонд «Синет Спарк» поддерживает кинопроекты в Якутии. В этом году 13 мультфильмов, художественных и документальных картин получили гранты «Сахавуд».

В этом году на конкурс поступило 40 заявок. Первичный отбор прошли 22 проекта. Их команды получили возможность поучиться питчингу (презентация проекта) и защитить свои работы перед экспертами и коллегами.

Победителей выбирало жюри: киновед Андрей Апостолов, главный редактор Свердловской киностудии Анна Хадалаева, куратор проекта Сардана Саввина, специалист фонда «Синет Спарк» Ирина Бугаева, руководитель фонда Александра Козулина и тренер образовательной программы Анна Гудкова.

Победители в категории «Анимация»

Впервые большое число мультипликаторов заявилось в этом году.

«Танха»

Короткометражный мистический 3D-мультфильм "Танха" - это третий проект анимационной студии "Тундра"

По поверьям народа саха, зимой бог судьбы Танха Хаан Тойон ближе всего к человеческому миру, и у людей открывается дар предвидения. После Нового года наступает период «таҥха иhиллээhинэ», что в переводе значит «подслушивание танха».

Главный герой Айаал с друзьями Айтой, Мичилом и его сестрой Ньукку соберутся, чтобы призвать сюллюкюна (дух рек и озер) и узнать, что их ждет в будущем. Героям придется бросить вызов потусторонним силам и натерпеться страха, прежде чем придет спасение.

«Танха» – это третий проект анимационной студии «Тундра». Весной 2023 года благодаря поддержке «Синет Сахавуд» вышел «Бык холода». Сейчас идет производство второй части трилогии – «Мунха», премьера планируется к 17 декабря.

Сумма гранта: 1,5 млн рублей

Стоимость проекта: 5,6 млн рублей

Жанр: анимационный мультфильм, мистика

Дата релиза: апрель, 2024

«Дочь рыбака» («Балыксыт кыыha»)

История про отважную девочку Чукучаан от художников-аниматоров Ирины Соловьевой и Виктории Кейметиновой.

Сюжет переносит зрителя в Якутию 18-го века. Храбрая дочь рыбака отправляется на поиски пропавшего отца, сопровождает ее отбившийся от матери друг-медвежонок. По пути им встретятся различные фольклорные персонажи – Чөчүөккэ (домовой), Иччи (дух) озера, Үөр (упырь) и другие.

Сумма гранта: 1 млн рублей

Жанр: приключения, мистика

Дата релиза: неизвестна

«Страшилки севера», второй сезон

Аниматор Аким Харбанов вот уже восемь лет выпускает хоррор-мультсериал, который выкладывает на своем ютуб-канале.

Все свои истории из старых якутских газет, книг, баек и мифов. Второй сезон из 10 серий по 10 минут обещает быть еще страшнее и мрачнее.

Сумма гранта: 500 тысяч рублей

Жанр: анимационный хоррор

Дата релиза: неизвестна

«Дьүкээбил. Дьикти ыһыах» («Северное сияние. Чудесный ысыах»)

Это анимационный проект Михаила Попова и Мичила Никитина.

С 2015 году шла работа над многосерийным мультфильмом. История повествует о говорящем олене Ууре, который отправляется на поиски лекаря, чтобы помочь своему другу Кэрэмэну излечиться от недуга. В уникальном сеттинге существуют три мира – Верхний, Средний и Нижний, Уур обретает союз с таинственной целительницей Сайын, которая способна изменить исход их путешествия.

Сумма гранта: 600 тысяч рублей

Жанр: приключения, мистика

Дата релиза: неизвестна

«Кый»

Трогательный короткометражный фильм Александры Гольдеровой, рассчитанный на взрослую аудиторию.

Трогательный короткометражный фильм Александры Гольдеровой, рассчитанный на взрослую аудиторию. Обычная поездка на ысыах шестилетней Аяны с бабушкой и дедушкой оборачивается социальной драмой, но глаза ребенка даже в этом видят мистику и чудеса.

Сумма гранта: 500 тысяч рублей

Жанр: короткометражный мультфильм

Дата релиза: неизвестна

Победители в категории «Документальное кино»

Из шести документальных картин, подавших заявки на гранты, пять получили поддержку фонда.

«Айан»

Режиссер Айаал Адамов отправится в далекое путешествие от Якутска до Усть-Янского улуса с героями своего нового фильма, музыкантами рок-группы.

Главный герой, молодой музыкант из рок-группы, ощущает, что внутренне разделен между миром, в котором он вырос, и тем, кем он стал. Переплетая реальные сцены из прошлого и настоящего, фильм позволяет зрителю проникнуть во внутренний мир героя, пройдя вместе с ним через сцены воспоминаний и текущих событий.

Для Айаала Адамова это дебют в полнометражной документалистике.

Сумма гранта: 1,5 млн рублей

Жанр: полнометражный документальный фильм

Дата релиза: декабрь 2024

«Флогистон»

Это документальный проект Александра Иннокентьева про якутских художников-авангардистов начала 1990-х годов.

Автор вырос в семье двух художников, состоявших в объединении «Флогистон». Он решил запечатлеть воспоминания участников тех событий, достать архивные кадры и оживить свои воспоминания из детства.

Сумма гранта: 500 тысяч рублей

Жанр: Документальное кино

Дата релиза: неизвестна

«Шаман и Кузнец»

В фильмографии Марины Калининой это уже 20-й проект.

«Шаман и Кузнец» в производстве уже семь лет.

Главные герои фильма — кузнец Александр и шаман Анатолий. Пока они не найдут общий язык, шаман камлает в обычной одежде. По прихоти высших сил режиссер и кузнец едут в Верхневилюйский улус. И только после обряда, проведенного в одном из древних мест, костюм шамана начинает получаться.

Сумма гранта: 300 тысяч рублей

Жанр: документальное кино

Дата релиза: неизвестна

«Незажившие раны Якутии»

Фильм будет посвящен событиям 1970-80 гг., когда на территории Якутии были произведены больше десяти подземных ядерных взрывов.

Вместе с экспертами документалист Анастасия Борисова ответит на вопросы о радиационной безопасности, какие болезни скрывают жители Вилюйской группы районов.

Сумма гранта: 200 тысяч рублей

Жанр: документальный фильм

Дата релиза: февраль 2024

«Страна, которой не было»

Документальное кино историка, журналиста Николая Татаринова.

Лента расскажет об одной из самых закрытых тем российской истории – деятельности комбината особого типа «Дальстрой» НКВД СССР. Фильм будет снят в формате путешествия от первого лица, возвращения на малую родину автора в поисках ответов из детства. В финале – подъем на гору Кёстер, к одному из заброшенных лагерей и шахт Дальстроя.

Сумма гранта: 200 тысяч рублей

Жанр: Документальный фильм

Дата релиза: осень 2024

Категория «Игровое кино и короткий метр»

В этой категории участников было не так много. Авторитетные кинематогрифисты, такие как Дмитрий Давыдов, Степан Бурнашев, Эдуард Новиков, Любовь Борисова не подавали заявки, дав дорогу молодым.

«Тахсыы» («Подъем»)

Пять друзей из Жиганска снимают фильмы о жизни на Севере.

Фильм соберет воедино несколько реальных историй, которые происходили на Севере, все персонажи покажут истинную суть человека, живущего в экстремальных условиях, чей уклад жизни и быт так или иначе связан с могучей рекой Леной.

Сумма гранта: 600 тысяч рублей

Жанр: мистика, драма

Дата релиза: декабрь 2025

«Присутствие»

Аполлинария Дегтярева выпустит триллер одной локации.

Главная героиня живет с мужем в небольшой квартире и уже месяц не выходит из дома, общаясь с внешним миром онлайн. Когда муж уезжает в командировку, ей снится кошмар, который предупреждает о приходе духа в образе ее покойной матери. Девушка не придает этому значения, но затем она замечает изменения в доме: пропавшие предметы, появление странных вещей и т.д. Дух матери намерен забрать ее мужа. Пытаясь оградить любимого от угрозы, девушка намерена уладить все до его приезда. Однако она даже не подозревает, что же происходит в доме на самом деле...

Сумма гранта: 500 тысяч рублей

Жанр: триллер

Дата релиза: весна, 2025

«Осознанные сны»

Фильм Егора Неонохова.

Художественный триллер Егора Неонохова.

Сумма гранта: 100 тысяч рублей

Жанр: триллер

Дата релиза: весна, 2025

Справка:

«Сахавуд» – грантовая программа развития кино и анимации, которую проводит благотворительный фонд «Синет Спарк» и компания Drivee. За пять лет фонд выделил 35 миллионов рублей на гранты и поддержал 34 якутских фильма. Среди самых известных, поддержанных «Сахавудом» лент фильм «Пугало» Дмитрия Давыдова и «Черный снег» Степана Бурнашева, получившие множество престижных премий.

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