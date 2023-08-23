Полсотни якутян четыре дня прождали в аэропорту Хабаровска вылета рейса в Мирный

Среди пассажиров были маленькие дет и участники СВО. Фото: Кристина Босикова / «Алмазный край»

Изначально авиакомпании «Якутия» и «Аврора» планировали вылет на 8 утра субботы, 19 августа. Но рейс несколько раз переносился, и самолет вылетел только в ночь с 22 на 23 августа, сообщает местное издание «Алмазный край».

В результате около 50 жителей Мирного четыре дня прождали в аэропорту Хабаровска. Среди них были маленькие дети и участники СВО, которые ехали домой в отпуск.

После первой задержки пассажирам выдали яичницу и воду. Следующая раздача еды была уже только в понедельник. Гостиницу не предоставили. Ночевали в аэропорту.

Представителей авиакомпаний на месте найти не удалось, а на горячей линии не брали трубку.

Разгневанные пассажиры теперь собираются подавать в суд, если им не выдадут компенсацию.

Что делать авиапассажиру, если задержан рейс

В случае задержки рейса по вине авиакомпании перевозчик обязан предоставить пассажирам гостиницу и питание, а также компенсацию – 25% от установленного МРОТ за каждый час, но не более 50% от стоимости билета.

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