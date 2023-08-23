Полсотни якутян четыре дня прождали в аэропорту Хабаровска вылета рейса в Мирный

Среди пассажиров были маленькие дет и участники СВО. Фото: Кристина Босикова / «Алмазный край»
Изначально авиакомпании «Якутия» и «Аврора» планировали вылет на 8 утра субботы, 19 августа. Но рейс несколько раз переносился, и самолет вылетел только в ночь с 22 на 23 августа, сообщает местное издание «Алмазный край».
В результате около 50 жителей Мирного четыре дня прождали в аэропорту Хабаровска. Среди них были маленькие дети и участники СВО, которые ехали домой в отпуск.
После первой задержки пассажирам выдали яичницу и воду. Следующая раздача еды была уже только в понедельник. Гостиницу не предоставили. Ночевали в аэропорту.
Представителей авиакомпаний на месте найти не удалось, а на горячей линии не брали трубку.
Разгневанные пассажиры теперь собираются подавать в суд, если им не выдадут компенсацию.
Что делать авиапассажиру, если задержан рейс
В случае задержки рейса по вине авиакомпании перевозчик обязан предоставить пассажирам гостиницу и питание, а также компенсацию – 25% от установленного МРОТ за каждый час, но не более 50% от стоимости билета.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.