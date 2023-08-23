«Ночь кино – 2023» в Якутске: фильмы под открытым небом, выставка, мастер-классы и квиз

Исторический парк "Россия - моя история" в Якутске проведет акцию "Ночь в музее"

Исторический парк «Россия – моя история» приглашает жителей Якутска на Всероссийскую акцию «Ночь кино — 2023», которая состоится в субботу, 26 августа.

Для гостей будет организован кинопаказ якутских фильмов под открытым небом, выставка от Музея кино, мастер-классы от специалистов центра аудиовизуального наследия, киноквиз с призами и встреча с кинорежиссером и командой «Бүгүн-былыр 2». Подготовлена зона отдыха с пуфиками, где можно попробовать попкорн и горячий шоколад на свежем воздухе.

Вход на все мероприятия свободный.

Программа акции «Ночь кино» в Якутска:

15:30 – 17:00 — Документальный фильм «Век якутского кино» в рамках киноклуба «Перекрёсток»

17:00 – 18:00 — Открытие «Ночь кино – 2023». Мастер-классы от Центра аудиовизуального наследия Якутии

В зале парка "Россия - моя история"

18:00 – 19:30 — Киноквиз

19:30 – 20:00 — Встреча с режиссером художественного фильма «Бугун былыр» Александром Лукиным и съемочной командой

Просмотр кино под открытым небом!

Киннопоказ под открытым небом

20:00 – 21:30 — Художественный фильм «Бүгүн былыр»

21:30 – 23:00 — Художественный фильм «Бүгүн былыр 2»

23:00 — Закрытие акции «Ночь кино – 2023»

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