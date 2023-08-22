Французские путешественники снимут документальный фильм о Якутии

Туристы из Франции снимут фильм о Якутии. Фото из соцсетей братьев Филипп

В 2021 году три брата по фамилии Филипп поехали на автомобиле из Парижа в Сеул. Новой точкой на карте их путешествия стал Якутск, сообщает ЯСИА.

За два года поездки Мишель, Джи Йон и Стефан пересекли границы уже 17 стран. Своей целью они выбрали столицу Южной Кореи не случайно. Братья наполовину корейцы. Они мечтают узнать больше о культуре своих предков.

Неделю назад парни приехали в Якутск из Иркутской области. Дорога оказалась слишком длинной, поэтому они решили оставить свою машину на Байкале.

Знакомясь с новым местом, они снимают документальные фильмы о культуре и быте местных народов.

– Мы давно мечтали приехать в Якутию. Хотели побывать на ысыахе, увидеть вашу зиму, но были проблемы с визой. Якутия стала нашим основным пунктом в России, — рассказали братья-путешественники.

В Якутске они уже сделали для себя интересные наблюдения.

— Заметили, что якутяне придерживаются своих традиций, несмотря на то, что столица республики очень современная. К примеру, часто видим якутские обереги в автомобилях. Это очень впечатляет. Мы практически никого не знали, когда приехали в Якутск, познакомились с местными жителями через социальные сети. Все очень доброжелательны к нам, — поделились гости республики.

На днях французы отправятся на Полюс холода в Оймяконский район, где они посетят стойбище оленеводов.

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