«Ответственность несет управляющая компания». В мэрии Якутска прокомментировали случай с травмированием ребенка на детской площадке

Глава управы Гагаринского округа Евгений Сидоренко осмотрел площадку, где травмировался ребенок. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Глава управы Гагаринского округа Евгений Сидоренко после получения сигнала о травмировании ребенка на детской площадке выехал на место инцидента, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

По итогам осмотра он отметил, что на ряде малых архитектурных форм ослаблены крепления болтовых соединений, отсутствуют гайки на некоторых болтах и предусмотренные конструкцией заглушек на гайках, что создает травмоопасность и возможность несчастных случаев.

Многие элементы площадки уже пришли в негодность. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Напомним, 20 августа мальчик получил рваные раны, играя на детской площадке раположена между домами №21 и 21/2 на улице Можайского. Родители ребенка собираются обратиться в суд.

Ремонт и благоустройство площадки были проведены в 2022 году. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Между тем, по словам главы округа, ремонт и благоустройство дворовой территории домов были проведены в 2022 году. Заказчиком выступил МКУ «Главстрой», подрядчиком компания «Кинг -95». После сдачи объектов ответственность за текущее содержание площадки и игрового оборудования несет управляющая компания «НЭС».

Площадка находится в плачевном состоянии. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

«Управляющая компания обязана следить за состоянием оборудования, поддерживать его в безопасном и надлежащем санитарном состоянии. Этого, к сожалению, на данной площадке мы не видим. При этом, по информации жителей домов по улице Можайского, 21 и 21/1, управляющей компанией взимается тариф за содержание площадки», — подчеркнул Евгений Сидоренко.

По его словам, в случае возникновения гарантийных случаев поломок оборудования, УК обязана сигнализировать об этом подрядчику или заказчику работ, а так же в управу. Этого сделано не было. Между тем, на все выполненные работы в рамках ремонта дворов действует гарантия три года.

Опасные игровые элементы огородили сигнальной лентой. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Сейчас по выявленным нарушениям готовится материал, который будет направлен в УК «НЭС», МКУ «Главстрой» и «Кинг -95». Опасные игровые элементы огорожены сигнальной лентой.

«Проведем работу с УК, в случае отказа в дальнейшем нормально содержать придомовую территорию и оборудование детской площадки, жители могут инициировать общее собрание жильцов для смены действующей управляющей компании», — резюмировал глава округа.

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