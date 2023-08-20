В Якутии зарегистрировали шеститысячного новорожденного

В Якутии отметили регистрацию рождения 6-тысячного ребенка. Фото: Управление ЗАГС Якутии

В Нижнем Бестяхе зарегистрировали рождение 6000-ого ребенка в Якутии за 2023 год, сообщает Управление ЗАГС при правительстве республики.

Радостное событие произошло 6 июля в семье Жанны и Давида Малеевых. Мальчика назвали Дамиром. Его отец – студент колледжа, участник СВО, мама находится в отпуске по уходу за ребенком.

В их честь прошло торжество. Пожелали родителям здоровья и благополучия и передали ценные подарки глава городского поселения Юрий Колмаков, начальник отдела семейной политики Нюргуяна Охлопкова.

Также молодой семье вручили памятное свидетельство о рождении отдела Управление ЗАГС по Мегино-Кангаласскому району, свидетельство Минтруда Якутии и сертификат целевого капитала «Дети столетия».

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