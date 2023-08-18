Осиротели, но к людям не пошли. Как пытались спасти диких утят в центре Якутска

В Якутске попытались выманить диких утят с помощью ручной кряквы, но общий язык птицы не нашли. Фото: SakhaDay

Этим летом на Талом озере в центре Якутска завелось семейство диких уток. Дети и взрослые любовались ими и подкармливали. Но недавно заметили, что пропала мама-утка. Журналисты SakhaDay и мини-зоопарк «Зоополис» отправились на спасение птенцов.

Уже довольно подросших молодых птиц обнаружили на асфальтированной части берега, где они мирно спали. Правда, их было лишь пять, вместо шести, и матери семейства нигде не было видно. Вскоре утят спугнула парочка на катамаране, и они попрыгали в воду.

К середине августа утят осталось лишь 5, пропал один птенец и мама-утка. Фото: SakhaDay

Директор мини-зоопарка Айталина Кодирова, которая приехала с сыном Амиром, выразила тревогу за малышей. По ее словам, процесс оперения еще не завершен и летать утята еще не умеют, поэтому могут запросто стать жертвами хищников, например, бродячих собак. Вероятно, так уже погиб их собрат и мать. Вряд ли бы самка оставила свое потомство просто так.

Представители «Зоополиса» планировали выловить утят, выкормить и, убедившись, что они готовы к самостоятельной жизни, выпустили бы их в водоем за городом.

Себе в помощь люди привезли самку и самца кряквы, но они не захотели выманивать птенцов. Фото: SakhaDay

Чтобы выманить птенцов на берег, люди бросали крошки батона. Птицы с осторожностью клевали их в воде, но на сушу не решились выходить. Тогда Айталина Кодирова принесла двух ручных уток из числа обитателей зоопарка. Но самец и самка кряквы не стали подманивать сородичей, лишь громко возмущались смене обстановки.

Неожиданную помощь предложил местный прокатчик катамаранов. Его не оставила неравнодушным беда утят, поэтому он бесплатно разрешил взять одно из своих суденышек. Но и с воды достать птенцов оказалось трудно. Сачки оказались бесполезны, и попытка загнать птиц на берегу также провалилась.

В общей сложности спасательная операция длилась три часа. Хоть отловить утят не удалось, в «Зоополисе» решили не бросать их на волю судьбы. Сотрудники планируют регулярно приходить на Талое озеро и подкармливать птиц. Главное, дождаться, когда они полностью оперятся. Как только утки научатся летать и за их участи можно будет не беспокоиться. Осенью их ждет миграция на юг.

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