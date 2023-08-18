Корочка как подарок на день рождения. В Якутии подполковник МВД 16 лет работал по поддельному диплому

В Якутии подполковника обвинили в подделке диплома о высшем образовании. Источник: need4study.com

В Якутии уволили 45-летнего подполковника Руслана Тюменцева. Его обвиняют в предоставлении ложного диплома о высшем образовании при устройстве на работу.

Он возглавлял центр информационных технологий, связи и защиты информации МВД России по Якутии. В 2007 году он передал в отдел кадров диплом Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. По данным следствия, документ является подложным.

За 16 лет он успел сколотить неплохую карьеру, пока в мае 2023 года во время проверки отдела собственной безопасности не выяснилось, что корочка, давшая старт его работе в органах, – подделка. Он сам признался, что документ подарила его экс-супруга на день рождения.

В июле мужчина был уволен со службы, заведено уголовное дело по подделке документов. С Тюменцева взяли подписку о невыезде.

– На основании собранных оперативниками материалов следственными органами принято процессуальное решение. При подтверждении вины, он понесет наказание в установленном законом порядке, – сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

Правоохранительные органы сейчас разыскивают экс-супругу Тюменцева, чтобы женщина рассказала, где купила диплом.

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