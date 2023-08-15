Пироманьяк орудует в Якутске? В «Якутскэнерго» сообщили о более 180 намеренных поджогах коммунальных сетей

Фото: пресс-служба Якутской ТЭЦ ПАО «Якутскэнерго»

За последние 3,5 года в Якутске зафиксировано более 180 случаев поджогов сетей горячего и холодного водоснабжения. По заявлению компании «Якутскэнерго», все это дело рук одного человека.

Повелитель огня и ненавистник теплосетей

Пожары происходили в основном под домами. Сначала трубы поджигалась примитивно, такие ЧП быстро находились и ликвидировались. Видимо, это не устроило неизвестного, поэтому со временем он перешел на новый уровень. После тушения в слоях теплоизоляции по всему городу начали находить горючие закладки. Такая преступная инновация сделала поджоги более незаметными. А чем дольше тлеет, а затем разгорается пламя, тем больше площадь повреждений.

По данным оперативно-диспетчерская служба Якутской ТЭЦ, за 3,5 года насчитывается более 180 случаев намеренных поджогов сетей горячего и холодного водоснабжения.

Больше всего пострадали теплотрассы по улицам Кузьмина и Можайского. Всего в Гагаринском округе проведено более 80 аварийно-восстановительных работ. Вторым в списке пострадавших идет Промышленный округ, в котором произошло более 50 возгораний. В этом районе чаще всего поджигали пластиковые трубы домов на улицах Кальвица и Бестужего-Марлинского. Также поджоги зафиксированы в Центральном, Губинском, Октябрьском и Строительном округах.

Только за 16 июля аварийно-восстановительные работы по трубопроводам в разных районах Якутска бригады выезжали четыре раза. Причем такие пакости происходят круглый год с различной периодичностью.

– От действий серийного пироманьяка пострадали не только трубы горячей и холодной воды, но и жители районов, которые вынуждены были оставаться без водоснабжения, а в зимнее время и без тепла на время аварийно-восстановительных работ. Только благодаря оперативности и профессионализму ремонтного персонала ЯТЭЦ действия поджигателя не привели к серьезным авариям и размораживанию сетей теплоснабжения жилого фонда столицы, – сообщает пресс-служба ПАО «Якутскэнерго».

Как сообщили «КП – Якутии» в компании, во всех поджогах подозревается один и тот же человек.

Подозреваемый в поджогах в Якутске задержан

Полиция Якутска сообщила, что подозреваемый в совершении поджогов установлен. Им оказался ранее не судимый 47-летний местный житель.

– В настоящее время Следственным управлением МУ МВД России «Якутское» заведены уголовные дела по ч.3 ст.30-ч.2 ст.167 «Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога» и ч.1 ст.215.2 «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения» УК РФ, – информирует пресс-служба ведомства.

Мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается.

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