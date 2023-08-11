«У Сонь теперь есть своя песня». L’One выпустил трек с музыкантом из Якутии

Рэпер L’One и исполнитель Yerkatt записали совместный трек. Фото из соцсетей

Леван Горозия, более известный как L’One, рассказал, как познакомился с исполнителем Yerkatt, который, как оказалось, тоже вырос в Якутии.

Случайности не случайны

L’One, добившийся славы после сотрудничества с лейблом Black Star, никогда не скрывал своей связи с Якутией. Не раз он давал концерты в родном Якутске, в 2016 году записал трек «Якутяночка» с участницей шоу «Голос» Варварой Визбор. А в клипе «С самых низов», снятом в Якутске, даже показал двор, в котором вырос.

На днях Горозия анонсировал выход новой песни «Соня». Послушать ее можно по ссылке.

— В жаркий летний день, находясь на студии, в перерыве я листал соцсети и увидел свою отметку под чьим-то постом. В посте неизвестный мне артист выложил кусочек новой песни и спрашивал, кого бы хотели видеть на фите. Одна из его подписчиц упомянула меня. Так я в первый раз услышал припев «Сони». Мне зашло, и я согласился, — рассказал он.

Леван Горозия рассказал, при каких условиях соглашается на сотрудничество с малоизвестными музыкантами. Фото из соцссетей

Этим артистом оказался Ашот Шагенян, выступающий под псевдонимом Yerkatt. Рэпер поразился, когда узнал, что его коллега также родился в Якутии. Он подчеркнул, что сотрудничество с земляком – это не маркетинговый ход, а лишь неожиданное, но приятное совпадение. L’One не в первый раз записывает треки с малоизвестными исполнителями, главное здесь, не деньги или громкое имя, а только творчество, подчеркнул он.

– Случайности не случайны. Этот фит, как и многие мои другие фиты с пока еще неизвестными артистами ( так было, например, с ATL, Hirо) появился просто так, не ради монетизации и проверенных маркетинговых движений. Мне просто понравилось, и я залетел. У творчества нет рамок. А у Сонь теперь есть своя песня, – отметил Леван Горозия.

Кто такой Yerkatt

Об Ашоте Шагеняне известно не так много. Сам он в соцсетях рассказал, что в этом году закончил МГУ.

Творческий псевдоним Yerkatt с армянского переводится как «железный». Это прозвище было у царя Ашота II, который правил на территории современных Армении и Грузии в первом веке нашей эры. Вероятно, в честь великого предка Шагенян и взял свой псевдоним.

Его официальная страница как музыканта в VK ведется с июня 2022 года. На сервисе «Яндекс.Музыка» у него 5 треков, включая вышедшую недавно «Соню».

В июне Ашот Шагенян сообщил подписчикам, что получил диплом МГУ. Фото: vk.com

Он также не скрывает, что его детство и юность прочно связаны с самым холодным регионом России.

– Я родился и вырос в Якутии – там, где добрых шесть месяцев горизонт прячется под пышным слоем снега. Где лизнуть что-нибудь металлическое на улице зимой – это не забава, а смертельный трюк. И где, тем не менее невозможно не влюбиться в эту самую зиму, в эти морозы и снега. Не был в Якутии уже больше года, мне её очень не хватает, — написал он в своих соцсетях.

В декабре 2022 года Yerkatt посвятил песню «Город без людей» всем людям с северными корнями, которые сегодня не могут отыскать искренность и душевность родных снежных краев в больших стеклянных городах.

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