Шел в уборную, а оказался на пожаре. В Якутии многодетный отец спас семейную пару из горящего дома

В Якутии сосед спас семейную пару из пожара. Фото: ГУ МЧС России по Якутии

Семейная пара чуть не погибла в пожаре в селе Усун-Кюель Чурапчинского района. К счастью, трагедию удалось избежать благодаря Егору Макарову. Историю спасения рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Якутии.

Случилось это утром 7 мая. Как вспоминает 35-летний школьный учитель труда Егор Макаров, он шел в уборную, когда вдруг заметил огонь, охвативший террасу дома неподалеку.

– Сразу побежал к ним, приблизившись, услышал крики хозяев. Возможности выйти у них не было – огонь с террасы уже начал проникать в дом. Мне оставалось только разбить окно и как можно быстрее их вытащить. Потом приехали пожарные, – отмечает он.

Жильцы не смогли выйти, так как пожар начался у выхода. Фото: ГУ МЧС России по Якутии

Сам герой уверен, что на его месте каждый бы так поступил.

– Я вырос на глазах у своих соседей, не оставлять же их в беде. После случившегося, конечно же, позвонил супруге (она в отъезде с пятью детьми). Новость напугала ее. Хорошо, что нам пожарные установили дымовые извещатели, – прокомментировал скромный спаситель.

История об этом вмиг облетела округу. Селяне задумались о полезности автономных дымовых извещателей, рассказал временно и.о. начальника отдела по надзорной деятельности Алексей Дорофеев.

Вот так выглядит герой якутского села. Фото: ГУ МЧС России по Якутии

Погорельцы уже приступили к ремонту. Площадь пожара составила 48 квадратных метров, пламя уничтожило террасу и пристрой дома. Предположительно причиной пожара стала неосторожность при курении.

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