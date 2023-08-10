Предвыборная кампания или вандализм. Претензию за расклеивание листовок предъявили кандидату в депутаты Якутской городской думы

Скриншот видео. Источник: t.me/sleptsovsaisar

В преддверии выборов весь город «украшается» многочисленными плакатами с призывом голосовать за того или иного кандидата. Глава Сайсарского округа Якутска пристыдил расклейщиков листовок одного из претендентов на кресло в гордуме.

Вандальные объявления

Во время объезда 10 августа руководитель управы Сайсарского округа Владимир Слепцов обнаружил объявления на новых остановках по улице Билибина. Местами они намертво приклеены прямо на стекло.

– В прошлом году улица Билибина была полностью отремонтирована, установлены новые остановки. Сегодня на каждой остановке мы видим вандальные объявления. Я прошу бережно относиться к проведенному ремонту. Давайте будем уважать наш город и труд дворников, — отметил он в своем телеграмм-канале.

«КП – Якутии» Владимир Слепцов пояснил, что главная претензия в том, как приклеены листовки. Плакаты держатся не на скотче, а на клею, который невозможно отодрать. То есть даже после завершения выборов работникам управы придется поломать голову над тем, как же очистить муниципальную собственность от агитации.

Станислав Сивцев: все по закону

Листовки принадлежат предвыборному штабу Станислава Сивцева.

Он является пенсионером МВД, затем стал индивидуальным предпринимателем. Занимается производством питьевой воды «Аква VS», сладких напитков «Zoom», «Berry», «Серпантин», Холодный чай «Дархан». В Якутской городской думе он уже больше 10 лет является депутатом от Сайсарского округа. В 2018 году издание Aartyk.ru называло его самым богатым депутатом города.

Скриншот видео. Источник: t.me/sleptsovsaisar

«КП – Якутия» обратилась к Станиславу Сивцеву, но он ответил, что не дает комментариев по телефону. Правда, приглашение приехать в его офис быстро ануллировалось.

– Приезжайте ко мне, если хотите обсудить мою программу, а если по моей рекламной части то не стоит тратить время, – сказал он.

Добавил, что все его агитматериалы размещены согласно требованиям Территориальной избирательной комиссии города и мэрии Якутска. Соответствующее распоряжение можно найти по ссылке.

За расклейку плакатов могут грозить штрафы

В Административной комиссии Якутска напомнили об ответственности за неправомерное размещение рекламных материалов. В городе регулярно штрафуют предпринимателей за афиши и объявления на столбах, остановках и зданиях. Такое же наказание грозит и за предвыборные плакаты.

– За расклейку объявлений в неустановленных местах предусмотрен штраф по статье 6.19 КоАП РС (Я). Под эту статью подпадают и предвыборные листовки. Они должны размещаться в специальных местах, отведенных органами местного самоуправления, – сообщили «КП – Якутии» в Административной комиссии Якутска.

Нарушителям грозит штраф для граждан от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 3 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Повторное совершение влечет наложение штрафа для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Пока никого из участников нынешней предвыборной гонки не штрафовали.

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