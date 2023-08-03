Ученые Якутии планируют клонировать березу-мутанта

В Якутии растет береза с аномально большим количеством веток. Скриншот видео

Удивительное дерево заметили на одном из островов Якутии. Из-за крайне густой кроны даже не узнаешь в нем привычную любому русскому человеку березу. Это аномалией заинтересовались местные ученые.

Обычно белый ствол с черными полосами виден издалека. На острове Хатын-Арыы на реке Лене недалеко нашлась лесная обитательница с настолько большим количеством веток, что распознать издалека разновидность дерева невозможно.

Местные прозвали ее «Красивая березка». Территория, где она растет, находится недалеко от села Синск Хангаласского района.

Этой находкой заинтересовались в Институте биологических проблем криолитозоны СО РАН. По словам старшего научного сотрудника отдела ботанических исследований Айталины Ефимовой, они уже третий год исследуют березу-мутанта.

– В 2021 и 2022 годах мы ездили изучать эту необычную берёзу. Рано весной, когда снег еще не оттаял, взяли образцы веток и почвы, а летом – семян. Такая плотная крона обусловлена многократным увеличением ветвления побегов за счёт мутации, которая не передаётся через ДНК или семена, – объяснила она ЯСИА.

В научном учреждении проводят опыты по клонированию березы, но пока безуспешно. Специалисты призвали оберегать аномальное дерево и не допускать вытоптывания почвы и растаскивания веток на память.

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