Писатель Андрей Геласимов получил звание заслуженного деятеля искусств России

Фото: litinstitut.ru

Российский писатель и педагог, автор повести «Жажда», романа «Холод» и многих других Андрей Геласимов получил почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

С высокой наградой его поздравил глава Якутии Айсен Николаев.

«От всей души поздравляю нашего земляка, писателя Андрея Валерьевича. Он всегда тепло относится к родной Якутии. Он тут родился, рос, работал, преподавал. Читая его книги, узнавая родные нам всем места, испытываешь особые чувства. Якутия ценит и любит Андрея Геласимова — еще в 2010 году ему был вручен знак отличия РС(Я) «Гражданская Доблесть». Национальная издательская компания «Айар» выпустила сборник произведений Андрея Геласимова на якутском языке. Очень рад, что его труд по достоинству оценен и в стране. Желаю дальнейших успехов и побед. Якутия гордится!» — написал глава республики в своем телеграм-канале.

Правда, Геласимов родился и окончил школу в Иркутске. После чего поступил на филолога в Якутский государственный университет. А затем получил второе высшее образование в Российском институте театрального искусства по специальности «театральный режиссер».

Первой его публикацией стал перевод книги Робина Кука «Сфинкс» в начале девяностых. А началом самостоятельного творческого пути принято считать повесть «Фокс Малдер похож на свинью».

Многие его работы были экранизированы. Его произведения легли в основу мини-сериала «Дом на Озерной», фильмов «Жажда», «Мой любимый раздолбай», «Ке-ды». Последний стал официальным фильмом открытия Московского международного кинофестиваля.

Андрей Геласимов — обладатель множества наград: лауреат литературных премий «Студенческий Букер» (2004), Discovery на Парижской книжной ярмарке (2005), «Национальный бестселлер» (2009), приз за лучший сценарий на фестивале российского кино в Онфлере (2013) и др.

Интересные факты

В 2005 году на Парижском книжном Салоне был признан самым популярным во Франции российским писателем.

Роман «Кольцо Белого Волка» Геласимов написал для своих троих детей, когда жил в Англии. Он писал историю по главе и отсылал домой по почте в конвертах.

Рэпер Баста выпустил клип к книге «Роза ветров». Роман посвящен освоению Дальнего Востока в середине XIX века.

В декабре 2016 года «Холод», переведенный на английский язык («Into The Thickening Fog»), поднялся до верхних строк рейтинга на американской платформе Amazon.

Автор Тотального диктанта — 2020.

В 2021 писатель стал лауреатом Московской Арт Премии за роман «Чистый кайф», который исследует феномен зарождения рэп-культуры в России в конце 90-х годов.

А вы какую его книгу читали или хотели бы прочитать?

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