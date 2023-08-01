Призер Паралимпиады Анастасия Диодорова объявила о завершении спортивной карьеры

Фото: из соцсетей Анастасии Диодоровой

31 июля серебряный призер летних Паралимпийских игр в Пекине, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Анастасия Диодорова объявила в своих соцсетях о завершении своей 20-летней спортивной карьеры.

«Это решение далось мне очень тяжело. Завершать карьеру без заветного золота, отказаться от своей мечты сложно. Мне потребовалось время прожить этот момент!», — написала она.

Диодорова поблагодарила тренеров, специалистов, семью, родных и друзей за поддержку, которую они ей оказали за все эти годы и за возможность бороться за свою мечту.

«Благодарю этот путь длиною 20 лет за людей с которыми я познакомилась благодаря спорту. Благодарю за впечатления, за победы и поражения, особенно за поражения, за невероятный опыт, за счастье, радость, эйфорию, величайшую грусть. Без такого пути не было всего, всех и меня! Благодарю каждого из вас за невероятную поддержку и любовь! Это вдохновляет и дает силы идти дальше!», — добавила спортсменка.

Однако Анастасия подчеркнула, что плавание по-прежнему остается частью ее образа жизнью и пообещала увидеться на «голубых дорожках».

Анастасия Диодорова родилась 7 января 1990 года. Лишилась рук в результате несчастного случая в возрасте трех лет. 33-летняя Анастасия Диодорова начала спортивную карьеру в 2003 году. На прошедших в 2021 году Паралимпийских играх в Токио стала девятой в заплыве на 100 метров на спине среди женщин.

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