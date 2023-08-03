Высотное строительство: история появления высоток и перспективы высотной застройки в Якутии

Якутск, 2022. Фото: shutterstock.com

Высотные здания уже давно определяют современную эру строительных инноваций, изменяя города и образ жизни жителей.

Прогресс никогда не стоял на месте, а благодаря строительству высотных домов в нашем обиходе появились такие привычные сейчас вещи, как лифт, кондиционер и вентиляция. При этом внедрение каждого нового изобретения поднимало здания на новую высоту. Как, например, изобретение лифта.

Первый безопасный пассажирский лифт-подъемник был установлен в Нью-Йорке в 1857 году Элишей Отисом в пятиэтажном магазине на Бродвее. Лифты произвели настоящий переворот на рынке недвижимости и сделали возможным дальнейшее развитие высотного домостроения.

Первым небоскребом считается 10-этажный офис американской страховой компании в Чикаго, построенный архитектором Уильямом Дженни (позже к зданию было добавлено еще два этажа). Сейчас назвать 10-этажное здание высотным язык не поворачивается, а в 1884 году это был настоящий прорыв.

Итак, 10-этажный барьер преодолен. Это стало возможным благодаря важному шагу в эволюции домостроения - замене тяжеловесных строительных материалов легкими и одновременно прочными каркасными конструкциями. Традиционно каменные стены служили опорой, поддерживая вес и конструкцию здания, но это значительно уменьшало площадь нижних этажей: при увеличении высоты здания, чтобы подняться выше и сохранить прочность строения, требовалось увеличивать толщину каменных стен. Сталь же намного прочнее и легче камня, а сталь в сочетании с кирпичом для отделки и возведения внутренних перегородок становится повсеместным приемом в строительстве высотных зданий. В 1902 году архитектор Дэниел Бернхэм спроектировал Флэтайрон-билдинг - одно из первых многоэтажных строений, конструкции которого крепились на каркас из стальных балок, 22-этажный небоскреб горожане прозвали утюгом (англ. flat-iron) за внешнюю схожесть.

С ростом высоты зданий, чтобы гиганты не смотрелись слишком тяжеловесными, в отделке стен стало популярным применение стекла. Стекло, безусловно, придает любому массивному зданию более воздушный вид, а зеркальная поверхность органично вписывает высотное здание в существующую застройку. Однако жить и работать в доме с панорамным остеклением было бы невозможно без изобретения систем вентиляции и охлаждения. Так, в 1902 году инженер Уиллис Кэрриер спроектировал первую современную систему кондиционирования воздуха. Данное изобретение запустило целую отрасль, которая смогла фундаментально повысить качество жизни не только в сфере домостроения.

Примерно в это же время (1904 - 1905 годы) высотное домостроение начало развиваться в России. В Москве появилось первое высокое здание - доходный дом водочного фабриканта Федора Афремова. Высота здания составила 35 метров, или 8 этажей. Говорят, что москвичи первое время с опаской относились к такой высоте и, проходя мимо этого здания, старались перейти на другую сторону, думая, что оно упадет.

Дом Афремова (улица Садовая-Спасская, 19, стр. 1). Фото: shutterstock.com

В 1912 году в Гнездниковском переулке появился 10-этажный жилой доходный дом архитектора и владельца здания Эрнста-Рихарда Нирнзее, получивший название «Тучерез». Дом отличался необычной концепцией: небольшие «холостяцкие» квартиры без кухонь соседствовали со столовой на крыше здания и театром-кабаре «Летучая мышь» в полуподвале. Появление таких домов было обусловлено непрерывным ростом населения в крупных городах благодаря интенсивному развитию производства, в таком доме должны были проживать служащие, работники и небольшие семьи.

После окончания Великой Отечественной войны наступила эра сталинских высоток: 7 сентября 1947 года были заложены камни всех семи высоток - символов нового этапа в жизни столицы, которые на долгие годы стали архитектурными доминантами и выдающимися строительными шедеврами советской России. Подобные высотки были возведены в Челябинске, Киеве, Риге. Более того, дома с подобной архитектурой можно увидеть в нескольких столицах стран бывшего соцлагеря - Праге, Варшаве и Бухаресте. В основе всех высоток - стальной каркас, спроектированный инженером Николаем Никитиным.

Гостиница International (ранее - «Дружба», «Чедок», Holiday Inn, Crown Plaza), Прага. Фото: shutterstock.com

Самое высокое из семи высоток - здание МГУ (235 метров), которое до 1990 года являлось самым высоким зданием во всей Европе. Только в 1990 году во Франкфурте-на-Майне появилось 256-метровое 55-этажное офисное здание немецкого архитектора Хельмута Яна.

Активный рост индустриального строительства и развитие технологий использования природных ресурсов привели к росту числа городских поселений в различных регионах России. В частности, уже в 70-х годах прошлого века по интенсивности градообразования на первое место в России вышли Якутия, Бурятия, Коми.

Первое девятиэтажное здание в Якутске было построено в 1976 году (улица Ярославского, 9). Это был первый дом, оборудованный мусоропроводом и лифтом.

В разных климатических условиях, от вечной мерзлоты арктических регионов до заболоченных территорий Архангельской области, научно-исследовательскими институтами стали активно создаваться технологии высотного строительства, учитывающие особенности грунтов и климатических условий, такие как метод свайного фундирования, технология заливки свай шламом или другими материалами с определенной вязкостью. Технологии, зародившиеся еще в советское время, развивались, совершенствовались и сегодня активно используются не только в России, но и в других странах. Например, метод свайного фундамента с заливкой скважины вязкой полимерной смолой применялся в сверхвысотном строительстве при создании знаменитой башни Бурдж-Халиф в Дубае.

В последнее время во всех регионах, включая северные, при проектировании зданий акцент смещается на многоэтажное строительство. Высотные здания имеют меньшую площадь застройки, позволяя сокращать количество фундаментов и протяженность коммуникаций, тем самым улучшая условия эксплуатации и делая их более долговечными.

Благодаря многолетним строительным и инженерным разработкам в нашей республике стали появляться современные высотные здания. И если раньше люди с опаской покупали квартиры на последних этажах, то сейчас жилье считается тем престижнее, чем выше этаж. Жить на высоте - это и эстетическое удовольствие: много света, прекрасные виды, тишина, чистый воздух.

По данным Сибирского отделения РАН, существующие технологии позволяют строить в Якутске 32-этажные дома. В связи с тем, что в столице в настоящий момент ощущается острая необходимость как в обновлении, так и в увеличении жилого фонда города, надеемся, что в Якутске в ближайшем будущем появятся интересные современные высотные проекты с применением новейших технологий строительства.