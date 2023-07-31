«Что ты сделала?» Подробности пожара в киоске Mister Mishka у парка Якутска

Фото: скриншот видео

Утром в воскресенье, 30 июля, в соцсетях и пабликах стали распространяться видео пожара в киоске быстрого питания Mister Mishka у городского парка культуры и отдыха в Якутске.

Сообщалось, что это произошло в 5 утра. Киоск работает круглосуточно.

На одном из видео в кадр попало начало возгорания — полыхает оборудование в углу. На вопрос молодого человека, что ты сделала, девушка отвечает, что ничего, просто помыла и поставила. Растерянные работники думают, что делать и как потушить пламя.

В понедельник МЧС Якутии дало официальный комментарий по пожару. Сообщение в дежурную часть поступило в 05:14. Бригада прибыла на место через пять минут. К тому моменту был виден открытый огонь.

«В результате пожара огнем поврежден киоск по всей площади 25 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Благодаря оперативным действиям огнеборцев спасено рядом стоящие киоски быстрого питания», — говорится в релизе.

К ликвидации привлекалось 11 пожарных и две единицы техники.

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