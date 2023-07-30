В Якутии появилась гора имени Исидора Барахова

Фото: Спиридон Борбуев

Безымянной горе недалеко от хребта Сунтар-Хаята в Верхоянской горной системе присвоили имя выдающегося государственного деятеля Якутии Исидора Никифоровича Барахова. Об этом сообщил в своем телеграм-канале общественник Спиридон Борбуев.

Фото: Спиридон Борбуев

Высота горы — более 2190 метров.

На вершине водрузили флаг Якутии и знамя «Движения Первых».

Имена первопроходцев: Георгий Цыпандин, Галия Дьячковская, Василий Местников, Андрей Рукавишников, Константин Оконешников, Елена Илистянова, Артем Уголовский, Артем Самойлов.

Фото: Спиридон Борбуев

Экспедицию провело Русское географическое общество. Отмечается, что она является продолжением проекта Якутского отделения РГО к 100-летию Якутской АССР.

В прошлом году путешественники выезжали в сторону хребта Сунтар-Хаята и поднялись на пять горных вершин. Двум из них были даны имена Максима Аммосова и Платона Ойунского, а один из перевалов назван 100 лет ЯАССР.

Фото: Спиридон Борбуев

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