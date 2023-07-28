Продлить жизнь с циррозом печени на 5-10 лет. В Якутии провели уникальную сосудистую операцию

Фото: KP.RU

Сложнейшую операцию по спасению пациента с циррозом печени впервые в Дальневосточном федеральном округе провели в Якутске. «КП – Якутия» заглянула в святая-святых РБ№2 – Центра экстренной медпомощи – операционную, и узнала, в чем уникальность нового метода лечения.

В Якутии около 500 пациентов с циррозом печени

Этот метод призван продлить жизнь страдающих циррозом печени после гепатита. Всего в Якутии на диспансерном учете состоит порядка 500 человек, из них 30% нуждаются в пересадке печени.

– Болезнь не с молниеносным течением, а с хроническим. Развитие зависит от типа гепатита: B, C или D. Люди болеют гепатитом 20-30 лет с неизбежным развитием цирроза. После его возникновения начинают расширятся вены портальной системы. Рано или поздно под давлением расширенные сосуды начинают кровоточить, – рассказал руководитель Центра лучевой диагностики Дыгын Попов.

Цирроз печени – это хроническое заболевание, характеризующее замещением ткани печени на соединительную (фиброз), что нарушает все функции этого органа и приводит к смертельному исходу. Источник: ЯГБ№2

В народе с циррозом чаще ассоциируют его алкогольную версию. Как отметил врач, что у этих болезней общая клиническая картина, но разные причины возникновения.

Для больных циррозом самая главная угроза – кровотечение варикозных расширенных вен, в частности пищевода.

– Печень с циррозом – это как огромный фильтр, который забился и не пускает венозный отток от внутренних органов. Возникает естественный барьер. Эта операция позволяет методом шунтирования, то есть наложением анастомоза (искусственный канал между сосудами), прямого выброса из портальной системы в нижней полую вену. Это значительно облегчает такие осложнения, как кровотечения и асцит (скопление жидкости в брюшной полости).

В РБ №2 - Центре экстренной медицинской помощи. Фото: KP.RU

Якутянином, кому первому провели новую операцию, стал 49-летний мужчина. Он перенес 4 опасных для жизни массивных кровотечения с риском потерять всю кровь. Несколько раз ему проводили эндоскопическое лигирование (перевязка варикозных расширенных вен пищевода), но эта процедура не дала необходимого результата.

Первое в республике шунтирование сосудов печени проводилось под руководством доктора медицинских наук, профессора РНИМУ им. Н. Пирогова Владимира Шиповского. Его специализация – рентгенэндоваскулярная хирургия. Он провел уже 350 таких операций, это самый колоссальный опыт на постсоветском пространстве. Профессор специально приехал в Якутск из Москвы, чтобы дать мастер-класс по сложнейшей операции.

В центре заслуженный деятель науки России Владимир Шиповский. Фото: KP.RU

– Ее главное преимущество в малой травме, наносимой человеку при вмешательстве. Сегодня знаменательный день и для этой больницы, и для города Якутска, и для Якутии в целом. Это большой импульс для развития этой методики, – отметил Владимир Шиповский.

По словам врачей, этот метод был предложен еще 50 лет назад, но из-за сложности проведения до сих пор он несильно распространен в России. Чаще такие операции проводятся в Москве.

В якутской больнице все основное оборудование уже есть. Отдельно был закуплен только расходный материал – особая игла, которая прокалывает печень, и проводник для нее. Эти специфичные инструменты, которые не применяются в других операциях.

Рентгенохирургия в действии

Вопреки всем ожиданиям в операционной нет крови и напряжения, как в кино. Все хирургическое вмешательство заключено в одном проколе на шее. Врачи внимательно смотрят не на пациента, а на большой экран, где в режиме реального времени видна игла, проходящая по сосудам пациента.

Видео из операционной можно увидеть в нашем телеграм-канале по ссылке.

Официальное название операции – трансюгулярное внутрипеченочное портокавальное шунтирование. Фото: KP.RU

– Врачи проникают к печени через яремную вену в шее, проходят печеночную вену, сквозь мелкие капилляры ищут портальную вену (которая доставляет поток крови из желудочно-кишечного тракта, селезенки и поджелудочной железы в печень, прим. КП.). Именно здесь кровь заблокирована и находится под давлением, здесь формируется новый канал для кровотока, – поясняет Дыгын Попов.

Анастезия лишь местная, поэтому пациент на операционном столе в сознании. Периодически его просят вдохнуть и выдохнуть поглубже.

Во время операции хирурги ориентируются только по рентген-трансляции в режиме реального времени. Фото: KP.RU

Операция может длиться в течение 40 минут. Если же появятся осложнения, то и все 4 часа. Первое в Якутии трансюгулярное внутрипеченочное портокавальное шунтирование длилось 2 часа.

– Рентгенохирургия, по которой работают коллеги и в этой больнице, – наверно, самый сложный вид операций. Каждый хороший врач всегда стремится к совершенству, и эта операция – это первая ступенька повышения профессионального мастерства, – говорит гость республики.

В пультовой наблюдают за мастер-классом коллеги из Москвы

После успешного мастер-класса в Республиканской больнице №2 – Центре экстренной медпомощи это событие называют историческим. Здесь уже запланировали еще около 10 таких операций.

Пациенту все еще требуется пересадка печени, главное, что теперь его жизни ничто не угрожает, подчеркнул профессор из Москвы. По оценкам медиков, в ожидании трансплантации мужчина сможет комфортно прожить еще 5-10 лет.

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