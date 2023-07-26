Ураган обрушился на зоопарк «Орто Дойду». Работники просят якутян помочь привести его в порядок

Фото: khangalasskie

Во вторник, 25 июля, ураган в Хангаласском районе обрушился на любимый якутянами зоопарк «Орто Дойду». Разрушений много — повалены деревья, обрушены заборы, унесло кровлю и т.д.

Фото: khangalasskie

К счастью, как сообщили «КП — Якутия» в самом зоопарке, ни одно животное не пострадало.

«Животные же чувствуют приближение непогоды. Поэтому они заранее все попрятались в укрытие», — рассказали нам.

Но вход для посетителей пока закрыт: нужно привести все в порядок. Работы очень много. Все сотрудники, даже те, кто был в отпуске, дружно работают на устранении последствий урагана.

Также на помощь зовут мужчин-добровольцев. Женщинам будет трудно таскать тяжести. Желательно приезжать со своими инструментами, так как много упавших деревьев.

«Несколько желающих помочь уже откликнулись. Сегодня приехали две машины. Завтра из Покровска должны приехать. Мы рады любой помощи, — благодарят неравнодушных в зоопарке. — И сейчас, конечно, будем обращаться в разные инстанции, потому что нужны кровельные материалы. А так работаем. А что делать-то? Стараемся. Коллектив весь в состоянии повышенной готовности».

Работы идут допоздна. Еще очень многое предстоит сделать.

Фото: khangalasskie

Фото: khangalasskie

Фото: khangalasskie

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