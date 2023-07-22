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Общество22 июля 2023 0:00

«Покер – это математика, а не азарт». Певица из Якутии – о победе в покерном турнире и перерыве в музыке

Как певица Кюнней из Якутии стала звездой покера
Ксения ГАБЫШЕВА
Ульяна Ли Фу (Кюнней) на покерном турнире. Фото из архива героини

Ульяна Ли Фу (Кюнней) на покерном турнире. Фото из архива героини

Популярная артистка якутской эстрады Ульяна Ли Фу, больше известная как Кюннэй, победила на покерном турнире LadiesEvent в RussianPokerCup во Владивостоке. «КП – Якутии» она рассказала, как отказалась от музыки в пользу семьи, бизнеса и необычного хобби.

Со сцены в роль бизнес-леди

Девушка родилась в селе Майя Мегино-Кангаласского района, петь начала еще в 9-летнем возрасте. Как рассказывала Ульяна, псевдоним выбрала не случайно. При рождении ей дали имя Кюннэй, что с якутского переводится, как «Солнечная», но позже родители все же дали русское имя Ульяна в честь бабушки.

За свою певческую карьеру Ульяна написала более 200 песен на якутском языке. На родине запомнилась экстравагантными образами и яркими экспериментами в музыке. В сентябре 2022 года фанаты удивились, когда молодая артистка внезапно объявила об уходе с эстрады.

– Я на сцене с прошлого века. В один момент вдруг поняла, что мне перестали доставлять удовольствие выступления. А музыка – дело такое, зрителя обмануть невозможно, хоть сто раз пытайся изобразить интерес. Так что разрешила себе отпустить музыку и не заморачиваться.

Фотосессия Кюнней для онлайн-журнала Modic Magazine. Фото: Константин ОРЛОВ

Фотосессия Кюнней для онлайн-журнала Modic Magazine. Фото: Константин ОРЛОВ

К тому времени Ульяна уже пару лет активно развивала свой магазин уходовой косметики, став единственным официальным представителем корейского бренда NatureRepublic в Якутии.

– Когда я впервые увидела корейскую косметику, впала в ступор, не понимала, зачем столько тюбиков и баночек. Ощутив на себе эффектмногоступенчатого ухода, решила, что попробовать такой метод сохранения молодости нужнонаучиться каждому. У нас прямо в магазине стоит раковина, открыты тестеры на всю косметику, есть диагностика кожи.Не скажу, что бизнес исключает музыку, все может существовать одновременно. Главное, чтобы приносило удовольствие и вызывало интерес.Всему свое время.

Свой перерыв в творческой карьере она посвятила семье. Вместе с мужем, известным в республике фотографом Виктором Ли Фу она воспитывает двоих детей. Кроме того, планирует расширять бизнес. Не так давно открыла специальное подразделение для заботы о проблемной коже.

Грех или математическая стратегия. Как якутянка покорила российский покерный турнир

Покер – популярная во всем мире карточная игра, для победы в которой необходимо собрать комбинацию лучше, чем у соперников. По нему проводятся чемпионаты мира с розыгрышем крупных денежных призов, покеристы даже пытались протолкнуть его в Олимпийские игры. Но для большинства людей это не спорт, а опасная игра про удачу и обман, в которой есть риск потерять кучу кровно нажитого. Так считала и Ульяна Ли Фу до поры до времени.

Фото из архива Ульяны Ли Фу

Фото из архива Ульяны Ли Фу

– Во время пандемии наткнулась на статью о покерной математике и стратегический подход к карточной игре, основанный на теории вероятности и матстатистике. Мне этот подход показался любопытным. Затем я познакомилась с нашим земляком, профессиональным игроком в покер, чемпионом Евразии Дмитрием Махаровым. С его напутствия начала тренироваться в турнирный покер. Играю не так часто, как хотелось бы, в неделю получается лишь 2-3 сессии многостоловых турниров в онлайне.

По словам девушки, близкие поддержали ее увлечение. Успешно применив знания, она почувствовала уверенность в своих силах, и спустя почти два года решилась на выездной турнир.

– На живую серию я поехала впервые. Охватила сразу две: SochiPokerFestival, затем RussianPokerCup во Владивостоке. Получила массу положительных эмоций, впечатлений, опыта.

Фото из архива Ульяны Ли Фу

Фото из архива Ульяны Ли Фу

В начале июля в столице Приморского края Ульяна стала победительницей. В сети отклик на выигрыш оказался двояким. Одни поздравляли и даже спрашивали, где научить ребенка покеру. Другие заявили, что азартные игры – грех, мол, нечем тут гордиться.

– Реакция не удивила, покер очень многогранен. Нужно иметь цель обуздать игру и постараться ее просчитать по мере своих сил. Для этого ты должен быть эмоционально стабильным, упорным, трудолюбивым, дисциплинированным и ни разу не азартным. Свой профит ты создаешь раздачу за раздачей, турнир за турниром. Чем больше ситуаций ты разыгрываешь плюсово, тем скорее профит сравняется с реальным финансовым результатом.

Девушка не советует садиться за карточный стол азартным людям, как бы ни парадоксально это ни звучало.

– Можно выучить комбинации, зайти в игру, поднять за раз случайно много денег, а потом слить в 10 раз больше. Азартные люди могут привязаться к игре, проиграть очень много и не суметь отвязаться от этой зависимости. Так что, как бы это ни казалось странным на первый взгляд, в покер нежелательно играть азартным людям и тем, кто сильно верит в удачу.

«По сцене не скучаю, сейчас даже не слушаю музыку и не пою»

Как признает Ульяна, вновь брать в руки микрофон и собирать концертные залы ей пока совсем не хочется.

–Муза – штука капризная и своенравная. Не ставлю себе рамок, если она проснется завтра, значит завтра. Если через пять лет, значит через пять лет. Не скучаю, не слушаю музыку и не пою сейчас.

Но якутский шоу-бизнес не готов отпустить девушку. Весной согласившись встретиться с подругой певицей Умусурой (Прасковьей Варламовой), попала на собрание ее команды и ушла оттуда… в качестве режиссера концерта. Нежданному погружению в мир софитов и выступлений Ульяна была рада.

–Продюсированием мероприятий я занимаюсь давно. Несколько лет подряд ставила такие республиканские мероприятия, как Бал молодежи и Бал чемпионов, также бои ММА на Кубок Ил Дархана, юбилейные торжества предприятий. Сейчас отошла от этого направления, но формат сольника с режиссерского кресла мне понравился, может быть, еще возьмусь.Я поймала настоящий кайф на концерте Паши.

Фото из архива Ульяны Ли Фу

Фото из архива Ульяны Ли Фу

Развитие искусства всегда волнообразно, в якутской эстраде сейчас время кризиса, считает Ульяна Ли Фу.

– Сфера только восстанавливается после пандемии, пока лишь в свадебно-корпоративном формате. Когда наберет обороты, появится и настоящая музыка, я на это надеюсь. Кроме того, есть огромный кризис ценообразования.Так как индустрия не регулировала цены на услуги с течением инфляции, сейчас наступает период, когда артист не может покрыть расходы.Пока мы годами держали цены на выступления и билеты, все, что обеспечивало нашу деятельность, подорожало в разы. В общем, это отдельная большая тема для разговора.

Фото из архива Ульяны Ли Фу

Фото из архива Ульяны Ли Фу

Певица безгранично благодарна своим поклонникам, которые не забывают о ней и ее творчестве.

– Спасибо, что слушаете и интересуетесь! Пожелаю вам проживать интересную жизнь, находить новые грани себя и не беспокоиться о том, что скажут окружающие. Жизнь прекрасна в свободе познания мира.

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