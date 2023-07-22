«Покер – это математика, а не азарт». Певица из Якутии – о победе в покерном турнире и перерыве в музыке

Ульяна Ли Фу (Кюнней) на покерном турнире. Фото из архива героини

Популярная артистка якутской эстрады Ульяна Ли Фу, больше известная как Кюннэй, победила на покерном турнире LadiesEvent в RussianPokerCup во Владивостоке. «КП – Якутии» она рассказала, как отказалась от музыки в пользу семьи, бизнеса и необычного хобби.

Со сцены в роль бизнес-леди

Девушка родилась в селе Майя Мегино-Кангаласского района, петь начала еще в 9-летнем возрасте. Как рассказывала Ульяна, псевдоним выбрала не случайно. При рождении ей дали имя Кюннэй, что с якутского переводится, как «Солнечная», но позже родители все же дали русское имя Ульяна в честь бабушки.

За свою певческую карьеру Ульяна написала более 200 песен на якутском языке. На родине запомнилась экстравагантными образами и яркими экспериментами в музыке. В сентябре 2022 года фанаты удивились, когда молодая артистка внезапно объявила об уходе с эстрады.

– Я на сцене с прошлого века. В один момент вдруг поняла, что мне перестали доставлять удовольствие выступления. А музыка – дело такое, зрителя обмануть невозможно, хоть сто раз пытайся изобразить интерес. Так что разрешила себе отпустить музыку и не заморачиваться.

Фотосессия Кюнней для онлайн-журнала Modic Magazine. Фото: Константин ОРЛОВ

К тому времени Ульяна уже пару лет активно развивала свой магазин уходовой косметики, став единственным официальным представителем корейского бренда NatureRepublic в Якутии.

– Когда я впервые увидела корейскую косметику, впала в ступор, не понимала, зачем столько тюбиков и баночек. Ощутив на себе эффектмногоступенчатого ухода, решила, что попробовать такой метод сохранения молодости нужнонаучиться каждому. У нас прямо в магазине стоит раковина, открыты тестеры на всю косметику, есть диагностика кожи.Не скажу, что бизнес исключает музыку, все может существовать одновременно. Главное, чтобы приносило удовольствие и вызывало интерес.Всему свое время.

Свой перерыв в творческой карьере она посвятила семье. Вместе с мужем, известным в республике фотографом Виктором Ли Фу она воспитывает двоих детей. Кроме того, планирует расширять бизнес. Не так давно открыла специальное подразделение для заботы о проблемной коже.

Грех или математическая стратегия. Как якутянка покорила российский покерный турнир

Покер – популярная во всем мире карточная игра, для победы в которой необходимо собрать комбинацию лучше, чем у соперников. По нему проводятся чемпионаты мира с розыгрышем крупных денежных призов, покеристы даже пытались протолкнуть его в Олимпийские игры. Но для большинства людей это не спорт, а опасная игра про удачу и обман, в которой есть риск потерять кучу кровно нажитого. Так считала и Ульяна Ли Фу до поры до времени.

Фото из архива Ульяны Ли Фу

– Во время пандемии наткнулась на статью о покерной математике и стратегический подход к карточной игре, основанный на теории вероятности и матстатистике. Мне этот подход показался любопытным. Затем я познакомилась с нашим земляком, профессиональным игроком в покер, чемпионом Евразии Дмитрием Махаровым. С его напутствия начала тренироваться в турнирный покер. Играю не так часто, как хотелось бы, в неделю получается лишь 2-3 сессии многостоловых турниров в онлайне.

По словам девушки, близкие поддержали ее увлечение. Успешно применив знания, она почувствовала уверенность в своих силах, и спустя почти два года решилась на выездной турнир.

– На живую серию я поехала впервые. Охватила сразу две: SochiPokerFestival, затем RussianPokerCup во Владивостоке. Получила массу положительных эмоций, впечатлений, опыта.

Фото из архива Ульяны Ли Фу

В начале июля в столице Приморского края Ульяна стала победительницей. В сети отклик на выигрыш оказался двояким. Одни поздравляли и даже спрашивали, где научить ребенка покеру. Другие заявили, что азартные игры – грех, мол, нечем тут гордиться.

– Реакция не удивила, покер очень многогранен. Нужно иметь цель обуздать игру и постараться ее просчитать по мере своих сил. Для этого ты должен быть эмоционально стабильным, упорным, трудолюбивым, дисциплинированным и ни разу не азартным. Свой профит ты создаешь раздачу за раздачей, турнир за турниром. Чем больше ситуаций ты разыгрываешь плюсово, тем скорее профит сравняется с реальным финансовым результатом.

Девушка не советует садиться за карточный стол азартным людям, как бы ни парадоксально это ни звучало.

– Можно выучить комбинации, зайти в игру, поднять за раз случайно много денег, а потом слить в 10 раз больше. Азартные люди могут привязаться к игре, проиграть очень много и не суметь отвязаться от этой зависимости. Так что, как бы это ни казалось странным на первый взгляд, в покер нежелательно играть азартным людям и тем, кто сильно верит в удачу.

«По сцене не скучаю, сейчас даже не слушаю музыку и не пою»

Как признает Ульяна, вновь брать в руки микрофон и собирать концертные залы ей пока совсем не хочется.

–Муза – штука капризная и своенравная. Не ставлю себе рамок, если она проснется завтра, значит завтра. Если через пять лет, значит через пять лет. Не скучаю, не слушаю музыку и не пою сейчас.

Но якутский шоу-бизнес не готов отпустить девушку. Весной согласившись встретиться с подругой певицей Умусурой (Прасковьей Варламовой), попала на собрание ее команды и ушла оттуда… в качестве режиссера концерта. Нежданному погружению в мир софитов и выступлений Ульяна была рада.

–Продюсированием мероприятий я занимаюсь давно. Несколько лет подряд ставила такие республиканские мероприятия, как Бал молодежи и Бал чемпионов, также бои ММА на Кубок Ил Дархана, юбилейные торжества предприятий. Сейчас отошла от этого направления, но формат сольника с режиссерского кресла мне понравился, может быть, еще возьмусь.Я поймала настоящий кайф на концерте Паши.

Фото из архива Ульяны Ли Фу

Развитие искусства всегда волнообразно, в якутской эстраде сейчас время кризиса, считает Ульяна Ли Фу.

– Сфера только восстанавливается после пандемии, пока лишь в свадебно-корпоративном формате. Когда наберет обороты, появится и настоящая музыка, я на это надеюсь. Кроме того, есть огромный кризис ценообразования.Так как индустрия не регулировала цены на услуги с течением инфляции, сейчас наступает период, когда артист не может покрыть расходы.Пока мы годами держали цены на выступления и билеты, все, что обеспечивало нашу деятельность, подорожало в разы. В общем, это отдельная большая тема для разговора.

Фото из архива Ульяны Ли Фу

Певица безгранично благодарна своим поклонникам, которые не забывают о ней и ее творчестве.

– Спасибо, что слушаете и интересуетесь! Пожелаю вам проживать интересную жизнь, находить новые грани себя и не беспокоиться о том, что скажут окружающие. Жизнь прекрасна в свободе познания мира.

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